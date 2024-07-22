Μόνο το ένα τρίτο των μελών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) υποστηρίζει μια ενδεχόμενη ανάδειξη του Όλαφ Σολτς ως υποψηφίου καγκελάριου για τις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιούτου Forsa για λογαριασμό του Δικτύου RND, επίσης το 33% των μελών θα υποστήριζε να δοθεί το χρίσμα στον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ενώ τον αρχηγό του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ θα επέλεγε το 8%. Ήδη πάντως ο κ. Σολτς έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος, ενώ ο κ. Πιστόριους έχει ξεκαθαρίσει το ακριβώς αντίθετο. Από τον κ. Σολτς ως καγκελάριο ικανοποιημένο εμφανίζεται σήμερα το 55% των μελών του SPD.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 66% των μελών του SPD δηλώνει επίσης ότι τ κόμμα τους θα κερδίσει τις εκλογές, εάν το χρίσμα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU-CSU) δοθεί στον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

