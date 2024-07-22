Η Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος Αλσού Κουρμάσεβα καταδικάστηκε την Παρασκευή σε κάθειρξη 6,5 ετών για διασπορά ψευδών πληροφοριών σχετικά με τον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία, έγινε σήμερα γνωστό από τη ρωσική δικαιοσύνη που δεν είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή της δίκης.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του δικαστηρίου στο Καζάν δήλωσε ότι η Κουρμάσεβα καταδικάστηκε την Παρασκευή, την ίδια ημέρα που ένα δικαστήριο στο Γεκατερίνμπουργκ καταδίκασε τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς σε κάθειρξη 16 ετών για κατασκοπεία, έπειτα από μία δίκη που καταδίκασαν η εφημερίδα του και κατόπιν οι ΗΠΑ ως παρωδία.

«Αυτή η μυστική δίκη και αυτή η καταδίκη συνιστούν μια παρωδία της δικαιοσύνης. Η μοναδική δίκαιη απόφαση θα ήταν η άμεση απελευθέρωση της Αλσού», δήλωσε η Στίβεν Κάπους, ο πρόεδρος του Radio Free Europe/Radio Liberty, του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης στο οποίο απασχολείται η δημοσιογράφος.

Η Κουρμάσεβα, που είναι μητέρα δύο παιδιών, είναι δημοσιογράφος με έδρα την Πράγα και βρισκόταν υπό κράτηση στη γενέτειρά της, τη ρωσική περιοχή Ταταρστάν, από τις 18 Οκτωβρίου. Είχε επίσης φυλακιστεί για μικρό χρονικό διάστημα τον περασμένο Ιούνιο, ενώ επιχειρούσε να φύγει αεροπορικώς από τη Ρωσία, αφότου είχε επισκεφθεί τη μητέρα της.

Ένα δικαστήριο την είχε κρίνει αρχικά ένοχη, καθώς δεν είχε δηλώσει πως διέθετε αμερικανικό διαβατήριο --κάτι που είναι υποχρεωτικό βάσει της ρωσικής νομοθεσίας--, και της είχε επιβάλει πρόστιμο. Κατόπιν κατηγορήθηκε ότι δεν είχε εγγραφεί ως «ξένος πράκτορας», μια κατηγορία που η ίδια απέρριψε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

