Χάρις ή Τραμπ πρόεδρος τον Νοέμβριο; «Υπερδημοσκόπηση» δείχνει «μάχη στήθος με στήθος»

Η Κάμαλα Χάρις ή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβουν την προεδρία την επομένη των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου; Τα ευρήματα έρευνας του CNN που αφορούν τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων (Poll of Polls) και βάζουν την αντιπρόεδρο Χάρις αντιμέτωπη με τον τέως πρόεδρο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 καταδεικνύουν, ένα ντέρμπι, μια «μάχη στήθος με στήθος» χωρίς κάποιον εκ των δύο πολιτικών να έχει σαφές προβάδισμα.



Η σφυγμομέτρηση του CNN αποτελεί τον μέσο όρο των έξι πιο πρόσφατων ανεξάρτητων (μη κομματικών) πανεθνικών ερευνών, εγγεγραμμένων ή πιθανών ψηφοφόρων, που πληρούν τα πρότυπα του CNN και ερωτώνται για τις προεδρικές εκλογές του 2024 μεταξύ Χάρις και Τραμπ.

Το Poll of Polls περιλαμβάνει αποτελέσματα από τη δημοσκόπηση CBS News/YouGov που διεξήχθη από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου, τη δημοσκόπηση του NBC News που διεξήχθη από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου, τη δημοσκόπηση του Fox News που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου, τη δημοσκόπηση NPR/PBS News/Marist College που διενεγήθηκε από τις 9 έως τις 10 Ιουλίου, τη δημοσκόπηση των ABC News/Washington Post/Ipsos που διενεργήθηκε από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου και τη δημοσκόπηση του ίδιου του CNN που διεξήχθη από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Τραμπ έχει 48% υποστήριξη στον μέσο όρο των έξι πρόσφατων δημοσκοπήσεων, ενώ η Χάρις έχει 47%. Σημειώνεται ότι όλες οι σφυγμομετρήσεις διενεργήθηκαν μετά το προεδρικό ντιμπέιτ του CNN τον περασμένο μήνα, με μόνο μία - τη δημοσκόπηση CBS/YouGov – να πραγματοποιείται μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στις 13 Ιουλίου.Οι έρευνες που περιλαμβάνουν τρίτους ή ανεξάρτητους υποψηφίους δεν περιλαμβάνονται. Όταν ένας δημοσκόπος έχει δημοσιεύσει πολλές δημοσκοπήσεις σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, μόνο η πιο πρόσφατη περιλαμβάνεται στον μέσο όρο.τις πιθανότητες που έχει η Χάρις να εκλεγεί πρόεδρος» αναφέρει στο μεταξύ ο ιστότοπος Axios.

