«Κινηματογραφική» η φυγή των γυναικών της ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν - Δείτε πώς απέδρασαν

Οι γυναίκες κατάφεραν να φύγουν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τόσο των φρουρών όσο και των υπόλοιπων μελών της αποστολής, όπως φαίνεται σε νέο βίντεο

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα που αποκαλύπτουν τη «κινηματογραφική» φυγή των πέντε γυναικών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν από το ξενοδοχείο της αποστολής, πριν ζητήσουν και λάβουν άσυλο από την Αυστραλία.

Οι γυναίκες κατάφεραν να φύγουν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τόσο των φρουρών όσο και των υπόλοιπων μελών της αποστολής, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα «SOS» στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ

Παράλληλα, σε ξεχωριστό βίντεο φαίνεται η προσπάθεια των γυναικών να στείλουν μηνύματα «SOS» χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τους, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν γυναίκες Κρίση στη Μέση Ανατολή
