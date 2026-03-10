Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα που αποκαλύπτουν τη «κινηματογραφική» φυγή των πέντε γυναικών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν από το ξενοδοχείο της αποστολής, πριν ζητήσουν και λάβουν άσυλο από την Αυστραλία.

Οι γυναίκες κατάφεραν να φύγουν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τόσο των φρουρών όσο και των υπόλοιπων μελών της αποστολής, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Τα «SOS» στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ

Παράλληλα, σε ξεχωριστό βίντεο φαίνεται η προσπάθεια των γυναικών να στείλουν μηνύματα «SOS» χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τους, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport.



At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

