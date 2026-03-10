Οι ηγέτες της ΕΕ τονίζουν τη σημασία καλά συντονισμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.

Την Τρίτη, 10 Μαρτίου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να λάβει αποφάσεις για το επείγον ζήτημα των τιμών ενέργειας, και ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και καλά συντονισμένα, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν θέματα ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών ενέργειας, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz), την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι (Giorgia Meloni), τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ (Bart De Wever) και άλλους.

«Τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και καλά συντονισμένα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.