Οι ΗΠΑ εντοπίζουν πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

Πηγές των μυστικών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να ετοιμάζεται να αναπτύξει ναυτικές νάρκες στη ναυτιλιακή λωρίδα του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CBS.

Το Στενό μεταξύ Ιράν και Ομάν αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια σημεία διέλευσης στον κόσμο, επιτρέποντας τη διέλευση σημαντικών ποσοτήτων παγκόσμιων αποστολών ενέργειας. Η στρατηγική σημασία της περιοχής την καθιστά επίκεντρο ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια.

Τα αναφερόμενα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν πιθανές προετοιμασίες από το Ιράν για δραστηριότητες ανάπτυξης ναυτικών ναρκών στη ναυτιλιακή λωρίδα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ (U.S. Ιntelligence Αgencies) έχουν παρατηρήσει δείκτες που υποδεικνύουν τέτοιες προετοιμασίες, αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των δραστηριοτήτων.

Οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στο Στενό του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια. Ο ρόλος της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού στο παγκόσμιο εμπόριο καθιστά την παρακολούθηση τέτοιων δραστηριοτήτων προτεραιότητα για τις υπηρεσίες πληροφοριών και τους οργανισμούς ναυτικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.