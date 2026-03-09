Η Αυστραλία συμφώνησε την Τρίτη να χορηγήσει βίζα σε πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Trump), προέτρεψε την Καμπέρα να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Ο Υπουργός Εσωτερικών,Tony Burke, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Η εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν στο Ασιατικό Κύπελλο που διοργανώνεται από την Αυστραλία ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα αποκλείστηκε την Κυριακή, αφού έχασε με 2-0 από τις Φιλιππίνες.

Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της ομάδας, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «προδότες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό της ύμνο πριν από έναν αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορυφή της ατιμίας».

Στη συνέχεια, η ομάδα τραγούδησε τον ύμνο και απηύθυνε χαιρετισμό πριν από τον δεύτερο αγώνα της εναντίον της Αυστραλίας, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί να το κάνουν αυτό από κυβερνητικούς φρουρούς.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε συνομιλία με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, Anthony Albanese, σχετικά με τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, μετά από αναφορές ότι πέντε παίκτριες είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία.

Πηγή: skai.gr

