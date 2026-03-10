Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κινείται για τη διάλυση της παραγωγής πυραύλων στο Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ (Karoline Leavitt) κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Τρίτη. Πρόσθεσε ότι τα βομβαρδιστικά B-2 έχουν ρίξει βόμβες βάρους 2.000 λιβρών σε πυραυλικά κέντρα που, όπως περιέγραψε, ήταν βαθιά θαμμένα στο Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει επιπλέον επιλογές στον τομέα της ενέργειας, ενώ ο ίδιος και η ομάδα του για την ενέργεια παρακολουθούν στενά τις αγορές και επεξεργάζονται πρόσθετα σχέδια παρέμβασης, σημείωσε η Λέβιτ.

Ο πρόεδρος παραμένει βέβαιος ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν γρήγορα και διαμηνύει ότι οι επιδιώξεις της στρατηγικής παραμένουν οι ίδιες. Οι ενέργειες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (U.S. military) επικεντρώνονται στη διάλυση της υποδομής παραγωγής πυραύλων του Ιράν, με σκοπό τη σταθεροποίηση της κατάστασης και, αναπόφευκτα, τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, εξήγησε.

Υπογράμμισε, επίσης, πως δεν έχει υπάρξει συνοδεία πλοίου του Αμερικανικού Ναυτικού σε δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ, διαψεύδοντας την ανάρτηση την οποία κατέβασε ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

