Η κατάρρευση περιπτέρου πάρκου στην Κίνα που χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια θύελλας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δέκα, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Το δυστύχημα έγινε χθες Κυριακή στην Τσάνγκτζου (ανατολικά), πόλη περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σαγκάης.

Οι δέκα άνθρωποι που τραυματίστηκαν έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα, σημείωσε από την πλευρά της η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV.

Η Κίνα βρέθηκε αντιμέτωπη τους τελευταίους μήνες με ακραία κλιματικά συμβάντα, ιδίως ισχυρές βροχοπτώσεις στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, την ώρα που μεγάλο μέρος στο βόρειο τμήμα της πλήττεται από ασυνήθιστους καύσωνες και ξηρασία.

Η κλιματική αλλαγή, οφειλόμενη σύμφωνα με επιστήμονες στις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κάνουν τέτοια μετεωρολογικά φαινόμενα συχνότερα και σφοδρότερα

