Και δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή εν μέσω φόβων ανάφλεξης

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έδωσε εντολή το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να «επιταχύνει» τη μετάβασή του στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανησυχία πως επίκειται περιφερειακή ανάφλεξη εντείνεται, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Πεντάγωνο.

Ο στρατηγός ε.α. Όστιν έδωσε διαταγή στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταφέρει μαχητικά F-35C, να κινηθεί ταχύτερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, καθώς υπάρχει κίνδυνος επίθεσης ευρείας κλίμακας της λιβανικής Χεζμπολάχ, κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, ή απευθείας, από το ίδιο το Ιράν, εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο κ. Όστιν, ο οποίος είχε συνδιάλεξη με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ χθες, διέταξε επίσης να αναπτυχθεί στην περιοχή το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εφοδιασμένο με πυραύλους κρουζ USS Georgia, πρόσθεσε ο κ. Ράιντερ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι δυο άνδρες συζήτησαν επίσης για τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, την ανάγκη να μειωθούν «οι άμαχοι που παθαίνουν κακό», να σημειωθεί «πρόοδος προς τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων» που κρατούνται στον θύλακο, καθώς και να υπάρξει αποτροπή των επιθέσεων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν.

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, κι αυτή του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, που αποδόθηκε επίσης στο Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον ανήγγειλε ήδη την περασμένη εβδομάδα την ενίσχυση των δυνάμεών της στη Μέση Ανατολική, αναπτύσσοντας ιδίως πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη. Το USS Abraham Lincoln θα προστεθεί στο USS Theodore Roosevelt, άλλο αεροπλανοφόρο που βρισκόταν ήδη στην περιφέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.