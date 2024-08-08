Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία σε πόλη της Κίνας και πολλοί άλλοι ασθένησαν καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου για όγδοη ημέρα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τις επόμενες τρεις ημέρες, οι περισσότερες περιοχές νοτίως του ποταμού Γιαντζί, που εκβάλλει στη θάλασσα στη Σανγκάη, αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες 37-39 βαθμών Κελσίου, με τον υδράργυρο σε τμήματα της Ανχούι, της Τζιανγκσού και της Τζετζιάνγκ να ξεπερνά τους 40C, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Αφού βίωσε τον θερμότερο Ιούλιο στη σύγχρονη ιστορία της, η Κίνα επλήγη από ακραία ζέστη, ιδιαίτερα στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας. Στις 3 Αυγούστου, η Χανγκτζόου, πρωτεύουσα της επαρχίας Τζετζιάνγκ, κατέγραψε ρεκόρ ζέστης 41,9 βαθμών Κελσίου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Σεντζέν, μια πόλη 18 εκατ. κατοίκων στην Γκουανγκντόνγκ, δήλωσαν ότι ανταποκρίθηκαν σε 88 κλήσεις που αφορούσαν περιπτώσεις θερμοπληξίας από τη 1 έως τις 6 Αυγούστου.

Δυο άνδρες, ο ένας περίπου 50 ετών και ο άλλος γύρω στα 60, κατέληξαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες.

Η Κίνα δεν δημοσιεύει απολογισμό θανάτων που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, αν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης περιστασιακά ανακοινώνουν τέτοια στοιχεία επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Το 2022, η Κίνα επλήγη από τα χειρότερα κύματα καύσωνα από το 1961, με πολλά τμήματα της χώρας να βιώνουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες για 79 ημέρες από τις 13 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου. Δεν ανακοινώθηκε επίσημος αριθμός θανάτων. Το κινεζικό υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι εκείνη τη χρονιά 554 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή θεωρήθηκαν αγνοοούμενοι «λόγω φυσικών καταστροφών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

