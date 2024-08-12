Ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε στο προφίλ του στο Truth Social ότι εάν εκλεγεί, η αντίπαλός του αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις «θα καταστρέψει εντελώς» τη χώρα.



Ο Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Χάρις για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «είχε την αποκλειστική ευθύνη των συνόρων» και προσθέτοντας ότι έγινε «το χειρότερο και πιο επικίνδυνο σύνορο στην ιστορία». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο τέως πρόεδρος αναφέρθηκε επανειλημμένα στη Χάρις ως την «Τσαρίνα των Συνόρων», και την κατηγόρησε ότι δεν έκανε τίποτα για να περιορίσει τις παράνομες διελεύσεις μεταναστών.

Σε μια από τις προηγούμενες αναρτήσεις του, ο Τραμπ δήλωσε επίσης για τη Χάρις «ήταν η πρώτη από τους 15 υποψηφίους των Δημοκρατικών που αποχώρησε από την κούρσα», αναφερόμενος στην προεδρική υποψηφιότητά της το 2020.

