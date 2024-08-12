Εισβολή στην Κουρσκ: Η Ρωσία λέει πως σταμάτησε την προέλαση των δυνάμεων της Ουκρανίας

«Χιλιάδες» στρατιωτικοί συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ενώ η Μόσχα διαβεβαίωσε από την πλευρά της πως πλέον «σταμάτησε» την προέλαση βαθύτερα στο έδαφός της μονάδων του Κιέβου. Την ίδια στιγμή πάντως, υπάρχουν αναφορές ότι Ουκρανοί μπήκαν στις πόλεις Μαρτινόφκα και Γκορντέεφκα.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως εμπόδισε «απόπειρες διάτρησης» των ρωσικών αμυντικών γραμμών από ουκρανικές μονάδες με «τεθωρακισμένα» κοντά στις κοινότητες Ταλπίνο, Ζουράβλι και Όμπσι Καλόντεζ, περίπου τριάντα χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Το υπουργείο εξήγησε πως έφοδοι των ουκρανικών δυνάμεων ανακόπηκαν με βομβαρδισμούς αεροσκαφών, drones και πυροβολικού, καθώς και την ανάπτυξη εφεδρειών του «βόρειου» σχηματισμού, που δρα στην ουκρανική περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά).

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε επίσης πως έπληξε με πυραύλους και με το πυροβολικό ουκρανικά στρατεύματα κοντά στις κοινότητες Σούντζα, Καρενέβα, Στάραγια Σαρότσιτσα και Μπόρκι, καθώς και ότι εμπόδισε προέλαση στην Μπιέλοφσκι, ανατολικότερα.

Έπειτα από μήνες υποχώρησης στο ανατολικό μέτωπο, ουκρανικά στρατεύματα άρχισαν την περασμένη Τρίτη άνευ προηγουμένου εισβολή ευρείας κλίμακας στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου έχουν κυριεύσει, σύμφωνα με αναλυτές, αρκετές κοινότητες.

«Ο σκοπός είναι να υπερεκτείνουμε τις θέσεις του εχθρού, να του καταφέρουμε τις μέγιστες απώλειες, να αποσταθεροποιήσουμε την κατάσταση στη Ρωσία (...) και να μεταφέρουμε τον πόλεμο στη ρωσική επικράτεια», δήλωσε προχθές Σάββατο το βράδυ ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Διαβεβαίωσε ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν «χιλιάδες» ουκρανοί στρατιωτικοί.

Ο περιφερειάρχης της Κουρσκ, ο Αλεξέι Σμίρνοφ, αναγνώρισε χθες πως η κατάσταση παραμένει «δύσκολη», έπειτα από μια εβδομάδα μαχών.

Από την πλευρά του ο Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος κυβερνά στην Τσετσενία, δήλωσε χθες ότι μονάδα τσετσένων μαχητών, που θεωρούνται από τους πιο βάρβαρους και πιο σκληραγωγημένους σε όλη τη χώρα, ανέλαβαν δράση στην περιφέρεια Κουρσκ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν χθες σε δρόμους της ουκρανικής περιφέρειας Σούμι (βόρεια), που γειτονεύει με την Κουρσκ, δεκάδες ουκρανικά τεθωρακισμένα.

Τα οχήματα, διαφόρων τύπων, φέρουν λευκό τρίγωνο, που προφανώς χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των δυνάμεων που παίρνουν μέρος στην επίθεση.

Έπειτα από μέρες σιωπής για την επιχείρηση, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε το βράδυ προχθές Σάββατο για πρώτη φορά δημόσια στο διάγγελμά του σε αυτή, λέγοντας πως το Κίεβο επιδιώκει να «μεταφέρει τον πόλεμο στο έδαφος του επιτιθέμενου».

Η Μόσχα έστειλε ενισχύσεις και επέβαλε καθεστώς «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης σε τρεις περιφέρειες που γειτονεύουν με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Κουρσκ.

Προχθές Σάββατο ανακοίνωσε πως απομάκρυνε εσπευσμένα από την περιοχή που κινδυνεύει εξαιτίας της εισβολής προς «ασφαλής τοποθεσίες» πάνω από 76.000 ανθρώπους. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα τουλάχιστον 20.000 άμαχοι από την περιφέρεια Σούμι.

Στην Ουκρανία, ξέσπασε πυρκαγιά χθες βράδυ σε πύργο ψύξης του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Οι δυο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για το συμβάν. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε από την πλευρά του πως ενημερώθηκε ότι «δεν υπάρχει αντίκτυπος στην πυρηνική ασφάλεια».

Ταυτόχρονα, επέκρινε για ακόμη μια φορά τις «ανεύθυνες επιθέσεις», οι οποίες «αυξάνουν τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος».

Ο επικεφαλής των αρχών που έχει τοποθετήσει η Ρωσία στη Ζαπορίζια, ο Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, διαβεβαίωσε νωρίς σήμερα πως η πυρκαγιά στον πύργο ψύξης των αντιδραστήρων «κατασβέστηκε πλήρως».

Τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022 και διεξάγουν έκτοτε ακατάπαυστη επίθεση, έχοντας κυριεύσει μεγάλους τομείς στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας και σφυροκοπώντας καθημερινά ουκρανικές πόλεις με το πυροβολικό, με πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η ουκρανική εισβολή είχε αρχικά σκοπό να εκτραπούν ρωσικές δυνάμεις από την ουκρανική περιφέρεια Χάρκοβο και από το Ντονμπάς (την ανατολική Ουκρανία), για να αμβλυνθεί η πίεση στις δυνάμεις που προσπαθούν να ανακόψουν τη ρωσική προέλαση, καθώς οι ρωσικές μονάδες έχουν υπεροπλία και αριθμητικό πλεονέκτημα εκεί.

Όμως, τουλάχιστον για την ώρα, ο στόχος να αλλάξει η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο δεν έχει επιτευχθεί, παραδέχθηκε.

«Η πίεσή τους στο ανατολικό μέτωπο συνεχίζεται, δεν απέσυραν τα στρατεύματά τους από αυτή τη ζώνη», αν και «η ένταση» των ρωσικών επιθέσεων «έχει μειωθεί λιγάκι».

Όμως η εισβολή «έπιασε στον ύπνο τους Ρώσους» και «αληθινά ενίσχυσε το ηθικό μας, του ουκρανικού στρατού, του κράτους και της κοινωνίας», έπειτα από δυόμισι χρόνια πολέμου, συνέχισε.

Αργά η γρήγορα η Ρωσία θα «σταματήσει» την προέλαση ουκρανικών μονάδων στην περιφέρεια Κουρσκ, αλλά αν έπειτα από κάποιο διάστημα «δεν έχουν ξαναπάρει τα εδάφη αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς», για παράδειγμα αν διεξαχθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, συνέχισε.

Ανέφερε ακόμη πως η Μόσχα ετοιμάζει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» σε αντίποινα για την ουκρανική εισβολή.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων, είπε επίσης.

Με δεδομένο ότι «χρησιμοποιείται ενεργά δυτικός οπλισμός» στην επιχείρηση, «οι δυτικοί εταίροι μας συμμετείχαν έμμεσα στον προγραμματισμό της», είπε επίσης.

Διαβεβαίωσε πως τα ουκρανικά στρατεύματα που εμπλέκονται τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κι το Κίεβο δεν σκοπεύει να προσαρτήσει τις ζώνες που έχει κυριεύσει ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

