Στην Τουρκία γυναίκα βουλευτής του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) φαίνεται σε βίντεο να φιλάει το χέρι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μάλιστα αμέσως μετά τής έδωσε χαρτζιλίκι, σύμφωνα και με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, το χαρτζιλίκι φερόταν να προορίζεται για το παιδί της, ωστόσο αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην κοινή γνώμη είναι το χειροφίλημα της βουλευτού, η οποία εκλέγεται στο Αϊδίνιο. Με αφορμή το περιστατικό αυτό, εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης έστρεψαν τα «πυρά» τους κατά του κυβερνώντος κόμματος, κατηγορώντας τους βουλευτές ότι «δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, υπηρετώντας έτσι το καθεστώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.