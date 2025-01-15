Στους 25 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ανέφερε σε ενημέρωσή του ο ιατροδικαστής της κομητείας. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Palisades Fire και 16 άνθρωποι στην Eaton Fire, στις δύο πιο καταστροφικές και φονικές πυρκαγιές στην ιστορία της Νότιας Καλιφόρνια σύμφωνα με το CalFire.

Η Eaton Fire έχει κάψει πάνω από 14.000 στρέμματα και 7.000 κτίρια, σύμφωνα με τον απολογισμό της υπηρεσίας. Η Palisades Fire κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία της Νότιας Καλιφόρνια, με περισσότερα από 23.000 στρέμματα και 5.000 κατασκευές να έχουν γίνει στάχτη.

Με τους ανέμους να μην είναι τόσο ισχυροί τελικά όσο ανέμεναν το απόγευμα της Τρίτης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία απέσυρε την προειδοποίησή της για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι προειδοποιήσεις ωστόσο επρόκειτο να παραμείνουν σε ισχύ από την Κεντρική Καλιφόρνια μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Λόγω της πτώσης των ανέμων οι πυροσβέστες κατάφεραν και σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις Palisades, τη μεγαλύτερη και πιο επίμονη πυρκαγιά.

Ο επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων CalFire, Κρίστιαν Λιτς, δήλωσε την Τρίτη το απόγευμα ότι έκανε μια βόλτα με ελικόπτερο στην περιφέρεια και δεν είδε ενεργές φλόγες, αν και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων ελοχεύει.

Η μεγαλύτερη ανησυχία ωστόσο παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι και ο φόβος αναζωπυρώσεων.

Περισσότερα από 77.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα καθώς οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έκλεισαν το ρεύμα για να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων πυρκαγιών.

50 συλλήψεις για λεηλασίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε περίπου 50 συλλήψεις, για λεηλασίες, πτήσεις drones σε ζώνες που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και άλλα αδικήματα.

Από αυτούς, τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εμπρησμούς, αφού εθεάθησαν να βάζουν μικρές φωτιές που έσβησαν αμέσως, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες Τζιμ Μακντόνελ. Ο ένας χρησιμοποιούσε έναν αναπτήρα μπάρμπεκιου, ένας άλλος αναφλεγόμενη βούρτσα και ένας τρίτος προσπάθησε να ανάψει έναν κάδο απορριμμάτων, είπε.

Οι αρχές ωστόσο, δεν έχουν καθορίσει ακόμη την αιτία για καμία από τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν.

Μεταξύ εννέα ατόμων που κατηγορήθηκαν για λεηλασίες ήταν μια ομάδα που έκλεψε ένα βραβείο Emmy από ένα σπίτι που εκκενώθηκε, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν.

Αναζητούν θύματα

Την ίδια στιγμή εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα. Σχεδόν 30 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, είπε την Τρίτη. Ορισμένοι που αναφέρθηκαν νωρίτερα ως αγνοούμενοι έχουν βρεθεί.

Λίγο λιγότεροι από 90.000 άνθρωποι στην κομητεία παρέμειναν υπό εντολές εκκένωσης, ο μισός αριθμός από την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

