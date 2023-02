Κίνα: Σπάνιες εικόνες - Συνταξιούχοι διαδηλώνουν στην Ουχάν (βίντεο)

Εκατοντάδες συνταξιούχοι στην Κίνα διαδήλωσαν σήμερα στους δρόμους της Ουχάν κατά της μεταρρύθμισης του συστήματος ασφάλισης υγείας, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Γαλλικό Πρακτορείο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Hundreds of pensions have been protesting in Wuhan over an insurance reform.



Reforms to China's public health insurance system reduced the monthly allowances paid to retirees. https://t.co/cAWA3lM1FK