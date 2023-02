Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη Νέα Ζηλανδία, μετά τον φονικό κυκλώνα Γκάμπριελ 

Σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε σήμερα τη Νέα Ζηλανδία, την ώρα που η χώρα μετράει τις πληγές της από το χθεσινό πέρασμα του κυκλώνα Γκάμπριελ από το Βόρειο Νησί, με τουλάχιστον 4 νεκρούς, περισσότερους από 10.000 εκτοπισμένους και εκτεταμένες καταστροφές.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, 50 χιλιόμετρα από την πόλη Παραπαραούμου και εστιακό βάθος 48 χιλιομέτρων.

Λίγες ώρες αργότερα, σημειώθηκε μετασεισμός 5,7 Ρίχτερ.

#BREAKING: A 6.2 magnitude earthquake has struck near the city of Wellington in New Zealand.



Reports say it was felt by thousands of residents, but it is unclear how much damage has been caused.