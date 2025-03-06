Η Κίνα υποσχέθηκε σήμερα ότι θα δώσει τη μάχη «μέχρι τέλους», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τον εμπορικό πόλεμό τους, και επέκρινε ένα μπρα-ντε-φερ που «αποσταθεροποιεί» την παγκόσμια οικονομία.

Χιλιάδες αντιπρόσωποι απ' όλη την Κίνα έχουν συγκεντρωθεί αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο για ένα πολύ ενορχηστρωμένο πολιτικό κογκλάβιο σε μια στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τη δασμολογική επίθεσή του εναντίον των κινεζικών προϊόντων.

Αυτή η νέα πράξη του εμπορικού πολέμου «διαταράσσει» την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της κοινοβουλευτικής συνόδου.

Διαταράσσεται επίσης «η σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων της βιομηχανίας και του εφοδιασμού, φρενάροντας έτσι την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας», κατήγγειλε.

Η Κίνα «θα πολεμήσει μέχρι τέλους», πρόσθεσε ο υπουργός.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, ένα φιλόδοξο στόχο «περίπου 5%» για την ανάπτυξη το 2025, ο οποίος συμβαδίζει με τις προβλέψεις αναλυτών που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως είναι φιλόδοξος, δεδομένης της έκτασης των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κίνα.

Η «αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος αυξάνει», παραδέχθηκε σήμερα ο Ζενγκ Σαντζίε, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης, στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου.

«Αντιμετωπίζουμε επίσης προβλήματα, όπως μια ανεπαρκή εσωτερική ζήτηση, δυσχέρειες παραγωγής και λειτουργίας σε ορισμένους τομείς και ορισμένες επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Η Κίνα μόλις που πέτυχε το στόχο του «περίπου 5%» που είχε θέσει για την ανάπτυξη το 2024, κυρίως χάρη στο επίπεδο ρεκόρ των εξαγωγών.

Όμως ο εμπορικός πόλεμος, που εξαπολύθηκε από τη νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να καταφέρει σκληρό πλήγμα σ' αυτόν τον πυλώνα της κινεζικής ανάπτυξης.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, πως θέλουν να κάνουν την εσωτερική κατανάλωση «κινητήρια δύναμη» της ανάπτυξης.

Σήμερα οι οικονομικοί αξιωματούχοι της χώρας ανακοίνωσαν επίσης αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών, μια απόφαση «σημαντική», σύμφωνα με τον κινέζο υπουργό Οικονομικών Λαν Φο'άν.

«Οι δημόσιες δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται (το 2025), κάτι που θα συμβάλει πολύ στην προώθηση μιας βιώσιμης και υγιούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης», δήλωσε ο υπουργός στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Επίσης θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων «ανάλογα με την οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση».

Ο επικεφαλής του οικονομικού σχεδιασμού Ζενγκ Σαντζίε εξέφρασε την «απόλυτη πεποίθησή» του ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης «περίπου 5%» για το 2025.

«Έχουμε όλες τις βάσεις και τις εγγυήσεις» γι' αυτό, διαβεβαίωσε.

Ο Σαντζίε δήλωσε επίσης πως η Κίνα θα ιδρύσει στο εγγύς μέλλον ένα υποστηριζόμενο από την κυβέρνηση ταμείο που θα κινητοποιήσει 1 τρισεκατομμύριο γιουάν (138,01 δισεκατομμύρια δολάρια) για την υποστήριξη νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.