Κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου γραφείου στον Λευκό Οίκο ναυπηγικών και φορολογικών κινήτρων εν μέσω της αυξανόμενης θαλάσσιας κυριαρχίας της Κίνας.

«Ανακοινώνω απόψε ότι θα δημιουργήσουμε ένα νέο γραφείο ναυπηγικής στον Λευκό Οίκο και θα προσφέρουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για να φέρουμε αυτή τη βιομηχανία στην Αμερική όπου ανήκει», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του αργά την Τρίτη.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να ετοιμάζει ένα εκτελεστικό διάταγμα με στόχο να αναζωογονήσει τον ταλαιπωρημένο ναυτιλιακό τομέα της Αμερικής, ο οποίος σήμερα ναυπηγεί λιγότερα από πέντε πλοία ετησίως σε σύγκριση με τα 1.700 της Κίνας.

Στο προσχέδιο του διατάγματος, στο οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά η Wall Street Journal την Τρίτη, συμπεριλαμβάνονται μέτρα όπως η αύξηση των εσόδων από τα κινεζικά πλοία και φορολογικές εκπτώσεις και επιχορηγήσεις για ναυπηγεία.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τα πρόσφατα μέτρα του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR) που στοχεύουν κατά της θαλάσσιας κυριαρχίας της Κίνας. Η έρευνα της USTR, που διεξήχθη από την πρώην κυβέρνηση Μπάιντεν, βρήκε τις πρακτικές της Κίνας «παράλογες και [επιβαρυντικές για] το εμπόριο των ΗΠΑ», αποκαλύπτοντας ότι η στρατηγική κυριαρχίας της Κίνας βασίζεται σε κρατικές επιδοτήσεις, προτιμησιακές πολιτικές προμήθειας και αθέμιτες εργασιακές πρακτικές, που έχουν επηρεάσει σοβαρά τις θαλάσσιες δυνατότητες των ΗΠΑ και τις αμερικανικές θέσεις εργασίας.

Το μερίδιο αγοράς της Κίνας στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία έχει εκτοξευθεί από κάτω από 5% που ήταν το 1999 σε πάνω από 50% το 2023, ενώ ελέγχει επίσης το 95% της παραγωγής εμπορευματοκιβωτίων και το 86% της παγκόσμιας προσφοράς διατροπικής μεταφοράς σασί. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν πέσει από τη θέση τους ως παγκόσμιος ηγέτης το 1975, όταν κατασκεύαζαν περισσότερα από 70 πλοία ετησίως, στη σημερινή 19η θέση.

Ως απάντηση στα ευρήματα αυτά, το USTR πρότεινε τον περασμένο μήνα την επιβολή τελών στα πλοία που εισέρχονται σε λιμάνια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων έως και 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά είσοδο για πλοία που εκμεταλλεύονται κινεζικές εταιρείες και 1,5 εκατομμύριο δολάρια ανά κλήση για πλοία κινεζικής ναυπήγησης, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του μεταφορέα. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες χρεώσεις για τους μεταφορείς με βάση το ποσοστό των νέων παραγγελιών πλοίων που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η ανακοίνωση έρχεται επίσης καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παλεύει με τις δικές του ναυπηγικές προκλήσεις.

Το επερχόμενο εκτελεστικό διάταγμα θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια στρατηγική αλλαγή στη θαλάσσια πολιτική των ΗΠΑ, με στόχο να αντιμετωπίσει τις εμπορικές και στρατιωτικές δυνατότητες ναυπήγησης πλοίων, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο.

«Επαινούμε τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να ενισχύσει την αμερικανική ναυτιλιακή ηγεσία με το σημερινό εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο ενισχύει τη σημασία ενός ισχυρού ναυπηγικού κλάδου και ενός στόλου με σημαία ΗΠΑ για την εθνική, οικονομική και εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε η Τζένιφερ Κάρπεντερ, Πρόεδρος της American Maritime Partnership.

