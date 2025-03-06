Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία «αν υπάρξει ανάγκη», σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείο Αμυνας.

«Το θέμα της συμβολής σε μία αποστολή (...) θα αξιολογηθεί αν κριθεί αναγκαίο για την αποκατάσταση της τοπικής σταθερότητας και της ειρήνης και θα αξιολογηθεί αμοιβαία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη» δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στην Αγκυρα, σύμφωνα με το Reuters.

«Έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις, δεν είναι δυνατή η προστασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας χωρίς την χώρα μας... Ως μέλος του ΝΑΤΟ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια κι την Συνεργασία στην Ευρώπη, η Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος της ευρωπαϊκής ασφάλειας με την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία, τον σημαντικό της ρόλο στην διευθέτηση τοπικών κρίσεων και τον ισχυρό της στρατό» είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, όπως μεταφέρουν Τούρκοι δημοσιογράφοι, ο Τούρκοε ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι «οι ενέργειες του Τραμπ είναι μια κλήση αφύπνισης για να ενώσουμε/να σχεδιάσουμε το δικό μας κέντρο βάρους. Το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι και δεν υπάρχει τρόπος να το ξαναβάλεις»

Οι κύριες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης, η Βρετανία και η Γαλλία, έχουν ήδη συζητήσει την ανάπτυξη στρατευμάτων σε μια πιθανή δύναμη για την παρακολούθηση της εκεχειρίας στην Ουκρανία, μετά από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον είπε ότι δεν θα στείλει Αμερικανούς.

Η Μόσχα έχει απορρίψει οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων μελών του ΝΑΤΟ, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι η Ρωσία μπορεί να συμφωνήσει.

