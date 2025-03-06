Με έναν σταυρό στο μέτωπό του εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο Fox News ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να μιλήσει για τις εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή και την ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εμφανίστηκε με σταυρό στο μέτωπο καθώς χθες για αρκετούς Καθολικούς Χριστιανούς ήταν η Τετάρτη της Τέφρας (Ash Wendesday).

Την ημέρα αυτή σε αρκετές χώρες οι πιστοί σχηματίζουν ένα σταυρό στο μέτωπό τους με στάχτη από βάγια της Κυριακής των Βαΐων του προηγούμενου έτους που έχουν αγιαστεί με Αγιασμό.

Πρόκειται για την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής με τους πιστούς να κάνουν νηστεία από το κρέας.

Η Τετάρτη της Τέφρας γιορτάζεται από Καθολικούς, Λουθηρανούς, Μοραβούς, Αγγλικανούς (Επισκοπιανούς) και Ενωμένους Προτεστάντες, καθώς και από ορισμένες εκκλησίες Καλβινιστών.

Πηγή: skai.gr

