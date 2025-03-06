Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο ενός άνδρα αεροσυνοδού σε πτήση της United Airlines , ο οποίος έπαιζε μία χαλαρωτική μελωδία με βιολί κατά την διάρκεια της αποβίβασης, προκειμένου οι επιβάτες να περιμένουν την σειρά τους πιο ευχάριστα.

Το γλυκό στιγμιότυπο ανέβασε στο Reddit επιβάτης της πτήσης, προκαλώντας στους περισσότερους χρήστες χαμόγελα και θετικά σχόλια.

«Βιολί και φιλικοί ουρανοί», έγραψε στη λεζάντα ο επιβάτης που ανήρτησε το βίντεο. «Ήταν μια σίγουρα ευχάριστη έκπληξη και ευπρόσδεκτη αλλαγή σε σύγκριση με όλα τα νέα που ακούμε από τις αεροπορικές εταιρείες αυτές τις μέρες».

Αφού ολοκλήρωσε το κομμάτι, ο αεροσυνοδός-βιολιστής ευχήθηκε χαμογελαστά στους επιβάτες «καλωσήρθατε στον Σαν Φρανσίσκο», ενώ αυτοί χειροκροτούσαν.

Όμως υπήρχαν και κάποιοι, όχι πολλοί ευτυχώς, που ενοχλήθηκαν από τον αεροσυνοδό -βιολιστή, κάνοντας πικρόχολα σχόλια.

«Κάτι τετοια σ***α θα με αναστάτωναν σε μια πτήση… είμαστε παγιδευμένοι σε έναν χαλύβδινο σωλήνα και αυτός ο μλς πιστεύει ότι όλοι θέλουν να ακούσουν τις μ***ς του», έγραψε εξαγριωμένος χρήστης.

Πάντως, οι περισσότεροι χρήστες θεώρησαν ότι ήταν ένας γλυκός τρόπος για να περάσει η ώρα.

«Φυσικά, πολύ κακοί άνθρωποι, ως συνήθως, του λένε να καθίσει και να σωπάσει», έγραψε ένας.

«Υποθέτω ότι του αρέσουν πραγματικά οι επιβάτες και είναι πολύ φιλικός και ευγενικός, αν και δεν αμοίβεται αρκετά. Παρόλα αυτά έχει καλή συμπεριφορά. Τι λέτε για εσάς; Καλημέρα» σχολιάσε ένας άλλος.

