Κίνα: Ξεκινά την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

Οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν την κατασκευή ενός φαραωνικού έργου, του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού φράγματος στον κόσμο, σε θιβετιανή περιοχή, πυροδοτώντας ανησυχίες στην Ινδία και το Μπαγκλαντές αναφέρει το BBC.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ το Σάββατο προήδρευσε σε τελετή που σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών κατασκευής στον ποταμό Γιαρλούνγκ Τσάνγκπο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ποταμός ρέει μέσα από το οροπέδιο του Θιβέτ. Το έργο έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις για τις πιθανές επιπτώσεις του σε εκατομμύρια Ινδούς και Μπαγκλαντεσιανούς που ζουν κατάντη του ποταμού, καθώς και στο περιβάλλον και τους ντόπιους Θιβετιανούς.

Το Πεκίνο αναφέρει ότι το σχέδιο, το οποίο κοστίζει περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια γιουάν (143 δισεκατομμύρια ευρώ), θα δώσει προτεραιότητα στην οικολογική προστασία και θα ενισχύσει την τοπική ευημερία.

Όταν ολοκληρωθεί, το έργο - γνωστό και ως Υδροηλεκτρικός Σταθμός Μότουο - θα ξεπεράσει το φράγμα των Τριών Φαραγγιών ως το μεγαλύτερο στον κόσμο και θα μπορούσε να παράγει τριπλάσια ενέργεια.

Ειδικοί και αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι το νέο φράγμα θα δώσει τη δυνατότητα στην Κίνα να ελέγχει ή να εκτρέπει τον διασυνοριακό Γιαρλούνγκ Τσάνγκπο, ο οποίος ρέει νότια στις πολιτείες Αρουνάτσαλ Πραντές και Άσαμ της Ινδίας, καθώς και στο Μπαγκλαντές, όπου τροφοδοτεί τους ποταμούς Σιάνγκ, Βραχμαπούτρα και Τζαμούνα.

Μια έκθεση του 2020 που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Lowy, δεξαμενή σκέψης με έδρα την Αυστραλία, σημείωσε ότι «ο έλεγχος αυτών των ποταμών [στο Θιβετιανό Οροπέδιο] ουσιαστικά «πνίγει» ινδική οικονομία.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων PTI νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρωθυπουργός του Αρουνάτσαλ Πραντές, Πέμα Καντού, εξέφρασε την ανησυχία του ότι οι Σιάνγκ και Βραχμαπούτρα θα μπορούσαν να «στεγνώσουν σημαντικά» μόλις ολοκληρωθεί το φράγμα.

Πρόσθεσε ότι το φράγμα «θα αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για τις φυλές μας και τα μέσα διαβίωσής μας. Είναι αρκετά σοβαρό, επειδή η Κίνα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ακόμη και σαν ένα είδος "βόμβας νερού"».

«Ας υποθέσουμε ότι το φράγμα θα κατασκευαστεί και ξαφνικά θα απελευθερώσουν νερό, ολόκληρη η ζώνη Σιάνγκ θα καταστραφεί», προειδοποίησε. «Ειδικότερα, η φυλή Άντι και παρόμοιες ομάδες... θα δουν όλη τους την περιουσία, τη γη και ιδιαίτερα την ανθρώπινη ζωή να υφίστανται καταστροφικές συνέπειες».

Τον Ιανουάριο, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι το Νέο Δελχεί είχε εκφράσει ανησυχίες στο Πεκίνο σχετικά με τις επιπτώσεις των μεγαφραγμάτων, και είχε προτρέψει το Πεκίνο να «διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των κρατών που βρίσκονται στο κατάντη ρεύμα» δεν θα θιγούν. Η Ινδία είχε επίσης τονίσει την «ανάγκη για διαφάνεια και διαβούλευση με τις χώρες που βρίσκονται στο κατάντη ρεύμα».

Η Ινδία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα υδροηλεκτρικό φράγμα στον ποταμό Σιάνγκ, το οποίο θα λειτουργήσει ως ανάχωμα έναντι των ξαφνικών απελευθερώσεων νερού από το φράγμα της Κίνας και θα αποτρέψει τις πλημμύρες στις περιοχές τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έχει απαντήσει προηγουμένως στην Ινδία, λέγοντας το 2020 ότι η Κίνα έχει «νόμιμο δικαίωμα» να κατασκευάσει φράγμα στον ποταμό και έχει εξετάσει τις επιπτώσεις στο κατάντη ρεύμα.

Το Μπαγκλαντές εξέφρασε επίσης ανησυχίες στην Κίνα σχετικά με το έργο, με αξιωματούχους να στέλνουν τον Φεβρουάριο επιστολή στο Πεκίνο ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φράγμα.

Οι κινεζικές αρχές έχουν από καιρό εξετάσει το υδροηλεκτρικό δυναμικό της τοποθεσίας του φράγματος στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ.

Βρίσκεται σε ένα τεράστιο φαράγγι που λέγεται ότι είναι το βαθύτερο και μακρύτερο στην ξηρά στον κόσμο, κατά μήκος ενός τμήματος όπου ο Γιαρλούνγκ Τσάνγκπο - ο μακρύτερος ποταμός του Θιβέτ - κάνει μια απότομη αναστροφή γύρω από το βουνό Νάμτσα Μπάρβα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της στροφής - η οποία έχει ονομαστεί «η Μεγάλη Στροφή» - ο ποταμός κατεβαίνει εκατοντάδες μέτρα σε υψόμετρο.

Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι οι αρχές σχεδίαζαν να ανοίξουν πολλαπλές σήραγγες μήκους 20 χιλιομέτρων μέσα από το βουνό Νάμτσα Μπάρβα, μέσω των οποίων θα εκτρέπανε μέρος του ποταμού.

Το Σαββατοκύριακο, μια αναφορά του κινεζικού πρακτορείου Xinhua σχετικά με την επίσκεψη του Λι Τσιάνγκ ανέφερε ότι οι μηχανικοί θα πραγματοποιούσαν εργασίες «ευθυγράμμισης» και «εκτροπής νερού μέσω σηράγγων» για την κατασκευή πέντε σταθμών παραγωγής ενέργειας με καταρράκτη.

Το Xinhua ανέφερε επίσης ότι η ηλεκτρική ενέργεια του υδροηλεκτρικού φράγματος θα μεταδιδόταν κυρίως εκτός της περιοχής για να χρησιμοποιηθεί αλλού, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες του Θιβέτ.

Η Κίνα «έχει βάλει στο μάτι» τις απότομες κοιλάδες και τα μεγάλα ποτάμια στην αγροτική δύση - όπου βρίσκονται τα θιβετιανά εδάφη - για να κατασκευάσει μεγάλα φράγματα και υδροηλεκτρικούς σταθμούς που μπορούν να στηρίξουν τις ανατολικές μητροπόλεις της χώρας που «διψούν» για ηλεκτρική ενέργεια. Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει προσωπικά πιέσει για αυτό σε μια πολιτική που ονομάζεται «xidiandongsong» ή «αποστολή δυτικού ηλεκτρικού ρεύματος προς τα ανατολικά».

Η κινεζική κυβέρνηση και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν παρουσιάσει αυτά τα φράγματα ως μια λύση «win-win» που μειώνει τη ρύπανση και παράγει καθαρή ενέργεια, ενώ παράλληλα αναζωογονεί τους Θιβετιανούς αγρότες.

Ωστόσο, ακτιβιστές λένε ότι τα φράγματα είναι το τελευταίο παράδειγμα εκμετάλλευσης των Θιβετιανών και της γης τους από το Πεκίνο - και οι προηγούμενες διαμαρτυρίες πατάχθηκαν βίαια.

Πέρυσι, η κινεζική κυβέρνηση συνέλαβε εκατοντάδες Θιβετιανούς που διαμαρτύρονταν κατά ενός άλλου υδροηλεκτρικού φράγματος. Κατέληξε σε συλλήψεις και ξυλοδαρμούς, με ορισμένους ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, σύμφωνα με το BBC που επαλήθευσε την είδηση.

Υπάρχουν επίσης περιβαλλοντικές ανησυχίες γιατί οι θιβετιανές κοιλάδες, που είναι γνωστές για τη βιοποικιλότητά τους, θα πλημμυρίσουν, και για την κατασκευή φραγμάτων σε μια περιοχή γεμάτη με σεισμικά ρήγματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.