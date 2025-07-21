Τόμας Μπάρακ: Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να αναγκάσουν το Ισραήλ να κάνει οτιδήποτε»

Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να «εξαναγκάσει» το Ισραήλ να κάνει οτιδήποτε, δήλωσε σήμερα από τη Βηρυτό ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τόμας Μπάρακ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αίτημα του Λιβάνου να εγγυηθούν οι ΗΠΑ ότι θα σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα στο λιβανέζικο έδαφος.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ πρότειναν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Λιβάνου έναν «οδικό χάρτη» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέσα σε τέσσερις μήνες, σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό των ισραηλινών πληγμάτων και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων που παραμένουν ακόμη σε θέσεις στον νότιο Λίβανο.

Η Βηρυτός ζήτησε από την Ουάσινγκτον να λειτουργήσει ως «εγγυήτρια» για να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ θα αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του και θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ, εφόσον η ένοπλη οργάνωση αρχίσει να καταθέτει τα όπλα.

Όταν ρωτήθηκε για αυτές τις εγγυήσεις, μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, ο Μπάρακ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμιά δουλειά να προσπαθούν να αναγκάσουν το Ισραήλ να κάνει το οτιδήποτε». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν πιέζουν τον Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ούτε εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις σε Λιβανέζους αξιωματούχους εάν δεν αφοπλιστεί η οργάνωση.

«Δεν υπάρχουν συνέπειες, δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει μαστίγιο», είπε.

Ο Μπάρακ είναι εδώ και χρόνια στενός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον διόρισε πρεσβευτή στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία. Αυτό ήταν το τρίτο ταξίδι του στον Λίβανο μέσα σε έναν μήνα για να συζητήσει τον οδικό χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει από τον αφοπλισμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων, μέχρι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και βελτίωση των σχέσεων της χώρας με τη γειτονική Συρία.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συγκρούστηκαν πέρυσι, με τον πόλεμο να λήγει με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με μια συμφωνία που απαιτούσε από τις ισραηλινές δυνάμεις να αποχωρήσουν από τον Λίβανο και από τη Βηρυτό να αφοπλίσει όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αρχής γενομένης από το νότιο τμήμα της χώρας. Μολονότι η Χεζμπολάχ παρέδωσε στον λιβανέζικο στρατό κάποιον οπλισμό από τις αποθήκες της στον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ λέει ότι η οργάνωση παραβίασε την εκεχειρία καθώς επιχειρεί να ανασυνταχθεί. Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ κατηγορούν από την πλευρά τους το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας, επειδή ο στρατός του δεν έχει αποχωρήσει από τουλάχιστον πέντε στρατηγικής σημασίας θέσεις στα σύνορα και εξαπολύει πλήγματα εναντίον προσώπων και κτιρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι μέλη της Χεζμπολάχ και αποθήκες με όπλα της οργάνωσης.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.