Το Ισραήλ απέρριψε τη Δευτέρα την κοινή δήλωση των 26 χωρών που ζητούσαν άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τη «εκτός πραγματικότητας».

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η κοινή δήλωση των 26 χωρών είναι «αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα» και «στέλνει το λάθος μήνυμα στη Χαμάς».

Η κοινή δήλωση, την οποία υπογράφουν η Βρετανία και περισσότερες από 20 χώρες, ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός και ασκεί δριμεία κριτική στο ισραηλινό μοντέλο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων κοντά σε σημεία διανομής τροφίμων.



Πηγή: skai.gr

