Οι Κύπριοι της Βρετανίας σηματοδοτούν τα 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή

Την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου συντόνισε μία σειρά εκδηλώσεων για τα 51 τραγικά χρόνια συνεχιζόμενης παράνομης τουρκικής κατοχής της βόρειας Κύπρου.

Η Εθνική Ομοσπονδία και η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας διοργάνωσαν το ετήσιο μνημόσυνο σε όλες τις Εκκλησίες, εις μνήμην όσων θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Κύπρο το 1974, καθώς και προσευχές για τους Αγνοούμενούς μας. Η επίσημη Αρχιεπισκοπική Επιμνημόσυνη Δέηση τελέστηκε στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, ενώ μνημόσυνα τελέστηκαν και σε όλες τις Εκκλησίες της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη του Μνημοσύνου εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Νικήτα. Ο επίσημος επιμνημόσυνος λόγος εκφωνήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κυριακό Κούρο, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας, κ. Χρίστος Καραολής.

Στην ομιλία του, ο Ύπατος Αρμοστής κ. Κούρος ανέφερε ότι: «Σήμερα καλούμαστε να τιμήσουμε όλους όσοι αντιστάθηκαν στα γεγονότα εκείνου του σκοτεινού καλοκαιριού». Περιλαμβάνονται «εκείνοι που στάθηκαν απέναντι στις προσπάθειες κατάλυσης της δημοκρατίας, εκείνοι που αντιστάθηκαν στον εισβολέα με γενναιότητα, αυταπάρνηση και αίσθημα καθήκοντος» και «οι ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, αφήνοντάς μας κληρονομιά αξιοπρέπειας και την ιστορική ευθύνη να συνεχίσουμε».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό, τόνισε ότι «στις 16 και 17 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητά του ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας, συμμετείχε στη δεύτερη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη». Πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος ήταν εκεί για να καταδείξει πως επιθυμούμε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που σταμάτησαν το 2017». Συνέχισε λέγοντας πως «απαιτούμε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα».

Ο Ύπατος Αρμοστής υπογράμμισε ότι «η δράση της κυπριακής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξαιρετικά σημαντική». Είπε πως «η παρουσία σας στα κοινά της φιλοξενούσας χώρας είναι απαραίτητη» και ότι «με ακόμα πιο ενεργή πολιτική συμμετοχή, στοχευμένη δράση και ισχυρή κυπριακή φωνή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, μπορούμε να διατηρήσουμε το Κυπριακό ζωντανό στην ημερήσια διάταξη κάθε βρετανικής κυβέρνησης».

Ο Επίσκοπος Ιάκωβος, από την πλευρά του, θυμήθηκε τις φρικτές στιγμές του καλοκαιριού του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Είπε: «Σήμερα προσευχόμαστε για όλους όσους έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Κύπρο ενάντια στο πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, καθώς και για όσους ακόμα αγνοούνται. Είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε τον αγώνα, ώστε κάποια μέρα η Κύπρος να είναι ελεύθερη και επανενωμένη». Κάλεσε τα μέλη της κοινότητας να μην ξεχνούν τη συνεχιζόμενη κατοχή, λέγοντας: «Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες και να υπενθυμίζουμε στην Κυβέρνηση και την κοινωνία ότι το ένα τρίτο της Κύπρου παραμένει υπό τουρκική κατοχή».

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, μίλησε επίσης στο κοινό. Ξεκίνησε λέγοντας ότι «σήμερα, εδώ και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες μετρούν 51 τραγικά χρόνια από το πραξικόπημα και την παράνομη τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου». Πρόσθεσε ότι «πρέπει επίσης να θυμόμαστε τη δύναμή μας και τη σταθερή μας προσπάθεια από το 1974 για ανοικοδόμηση της Κύπρου και για τον αγώνα υπέρ της ελευθερίας και της επανένωσης», κάτι που «οδήγησε την Κύπρο στο να γίνει ένας σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος σύμμαχος σε μια ασταθή περιοχή».

Ο κ. Καραολής τόνισε ότι «ο λαός της Κύπρου και η διασπορά του δεν σταμάτησαν ποτέ να αγωνίζονται για τον τερματισμό της κατοχής». Το απέδειξε λέγοντας ότι «η φετινή εκστρατεία #HandsOffCyprus είχε ως αποτέλεσμα πάνω από το 65% των Βουλευτών στο ΗΒ να δεχτούν επικοινωνία από τους πολίτες για το Κυπριακό». Συμπλήρωσε ότι χάρη σε αυτήν την εκστρατεία, «Βουλευτές από όλο το ΗΒ επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους για λύση του Κυπριακού βασισμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο».

Κλείνοντας, δήλωσε προς το κοινό: «Σας διαβεβαιώνω πως για όσο χρειαστεί, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ηγηθούμε της εκστρατείας των Κυπρίων της Βρετανίας για μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο». Πρόσθεσε ότι «οι συναντήσεις της Γενεύης και της Νέας Υόρκης δείχνουν πως το Κυπριακό παραμένει ζωντανό και είναι ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Γιάννης Τσαούσης, μέλη της Κυπριακής και Ελληνικής Διπλωματικής Υπηρεσίας, στελέχη της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και εκπρόσωποι κοινοτικών φορέων.

Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας επέδωσαν ψηφίσματα στον Πρωθυπουργό Sir Keir Starmer και στον Τούρκο Πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ψηφίσματα αυτά καυτηριάζουν τα 51 χρόνια από την έναρξη της παράνομης εισβολής και κατοχής της Κύπρου το 1974 και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση της κυπριακής κοινότητας για μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο. Οι εκπρόσωποι κατέθεσαν επίσης στεφάνι στο Κενοτάφιο εις μνήμην των πεσόντων του 1974.

Το ψήφισμα προς τον Πρωθυπουργό επεσήμανε ότι «μέσα σε λιγότερους από εννέα μήνες, εσείς και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έχετε συναντηθεί τρεις φορές», συμπεριλαμβανομένης «της ιστορικής επίσκεψής σας στην Κύπρο τον Δεκέμβριο, όταν γίνατε ο πρώτος Πρωθυπουργός του ΗΒ που επισκέπτεται την Κύπρο για διμερή συνάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια». Το ψήφισμα πρόσθεσε ότι «αν και ενθαρρυντικό, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει την παρουσία του σε όλες τις υψηλού επιπέδου συναντήσεις για να διασφαλίσει πως η Τουρκία θα εμπλακεί εποικοδομητικά και θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ».

Στο ψήφισμα προς τον Τούρκο Πρέσβη, η Ομοσπονδία υπενθύμισε την «εξαναγκαστικό εκτοπισμό άνω των 200.000 προσφύγων από τα σπίτια και τις κοινότητές τους, τις δολοφονίες και εξαφανίσεις χιλιάδων θυμάτων και τη στέρηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής πρόνοιας για τις εγκλωβισμένες κοινότητες». Η επιστολή συνεχίζει ότι «η ξεκάθαρη παρανομία και ανηθικότητα αυτών των πράξεων έχει οδηγήσει τις προσπάθειες της Τουρκίας για επιβολή μόνιμης παράνομης διχοτόμησης της Κύπρου σε παταγώδη αποτυχία». Καταλήγοντας, τονίζεται ότι «η μόνη πορεία προς τα εμπρός, προς όφελος όλων των Κυπρίων, είναι η επιστροφή της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για λύση στη βάση του διεθνώς συμφωνημένου πλαισίου».

Περισσότεροι από το 65% των Βρετανών Βουλευτών δέχθηκαν επικοινωνία από πολίτες μέσω της καμπάνιας ηλεκτρονικών μηνυμάτων «Hands Off Cyprus» της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου

Η Εθνική Ομοσπονδία ξεκίνησε την καμπάνια #HandsOffCyprus 2025 τον Ιούνιο, για να επισημάνει τα 51 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου που ξεκίνησε το 1974.

Η εκστρατεία έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Βουλευτές ότι, ως διασπορά, συνεχίζουμε τον αγώνα για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο.

Αυτό το μήνυμα έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, δεδομένης της πρόσφατης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του Βρετανού Υπουργού Ευρώπης Stephen Doughty.

Ως αποτέλεσμα της καμπάνιας της Εθνικής Ομοσπονδίας, Κύπριοι της Βρετανίας και φίλοι της Κύπρου απέστειλαν μηνύματα #HandsOffCyprus σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65% των βουλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από το Moray West, Nairn & Strathspey στα βόρεια, μέχρι το Truro & Falmouth στα νότια, 423 βουλευτές δέχθηκαν επικοινωνία από τους εκλογείς τους σχετικά με το Κυπριακό. Βουλευτές από όλα τα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου επανεπιβεβαίωσαν τη στήριξή τους για μια λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, δήλωσε: «Κάθε χρόνο, είναι μεγάλη πηγή περηφάνιας για εμάς το γεγονός ότι η κυπριακή κοινότητα ΗΒ επιδεικνύει τη συνεχή της δέσμευση στον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής της Κύπρου μέσω της καμπάνιας μας #HandsOffCyprus.

Ο καθένας από εμάς έχει έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει ώστε το Κυπριακό να παραμείνει στην κοινοβουλευτική ατζέντα, μέσω της επικοινωνίας με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας. Σας ευχαριστούμε όλους όσοι συμβάλατε στην επιτυχία της φετινής καμπάνιας».

