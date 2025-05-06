Η Κίνα προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταστείλει τις «δραστηριότητες διείσδυσης και δολιοφθοράς ξένων αντικινεζικών δυνάμεων», ως απάντηση σε βίντεο στα κινεζικά που δημοσίευσε η CIA.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τα βίντεο «σοβαρή παραβίαση των εθνικών συμφερόντων της Κίνας» και πολιτική πρόκληση, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο επιτίθενται στην Κίνα, αλλά παραπλανούν και προσπαθούν να στρέψουν εναντίον μας το κινεζικό προσωπικό και μάλιστα στοχεύουν άμεσα σε Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους», είπε ο εκπρόσωπος Λιν Τζιαν σε ενημέρωση Τύπου.

Η CIA βρίσκεται σε μια προσπάθεια στρατολόγησης ξένων κατασκόπων. Στο στόχαστρό τους βρίσκονται Κινέζοι αξιωματούχοι και εργαζόμενοι, τους οποίους η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών ελπίζει να στρέψει εναντίον του Πεκίνου μέσω βίντεο που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, όπως μετέδωσε ο Guardian.

Τα δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη απεικονίζουν φανταστικές σκηνές που αφορούν Κινέζους αξιωματούχους που προσεγγίζουν την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών αφού απογοητεύτηκαν από το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ). Οι τίτλοι τους είναι: «Γιατί επικοινώνησα με τη CIA: για να πάρω τον έλεγχο της μοίρας μου» και «Γιατί επικοινώνησα με τη CIA: για μια καλύτερη ζωή».

Σε ένα από τα βίντεο, ένας ηθοποιός που υποδύεται ένα ανώτερο μέλος του ΚΚΚ περιγράφει τον φόβο που νιώθει για την οικογένειά του καθώς βλέπει αξιωματούχους γύρω του να καρατομούνται σαν «φθαρμένα παπούτσια».

«Αυτός ο άνθρωπος, που έχει εργαστεί επιμελώς για να φτάσει στην κορυφή σε όλη του τη ζωή, τώρα συνειδητοποιεί βαθιά ότι ανεξάρτητα από το πόσο υψηλή είναι η θέση του, δεν αρκεί για να προστατεύσει την οικογένειά του σε αυτούς τους ταραγμένους και ανησυχητικούς καιρούς», αναφέρει μια περιγραφή του βίντεο στα κινέζικα στο YouTube.

«Λαχταράει να πάρει τον έλεγχο του πεπρωμένου του και να βρει έναν δρόμο για να προστατεύσει την οικογένειά του και τα επιτεύγματα που έχει χτίσει μέσα από χρόνια σκληρής δουλειάς. Γνωρίζοντας ότι όλα όσα κατέχει θα μπορούσαν να εξαφανιστούν σε μια στιγμή, οδηγείται να πάρει μια δύσκολη αλλά κρίσιμη απόφαση να απευθυνθεί με ασφάλεια στη CIA».

Τα βίντεο, τα οποία κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Telegram, το Instagram και το X, περιέχουν οδηγίες για την «ασφαλή» και «προστατευμένη» επικοινωνία με τη CIA, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του προγράμματος περιήγησης Tor για το σκοτεινό διαδίκτυο.

«Ένας από τους κύριους ρόλους της CIA είναι η συλλογή πληροφοριών για τον πρόεδρο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μας», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράκτλιφ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το κάνουμε αυτό είναι στρατολογώντας άτομα που μπορούν να μας βοηθήσουν να κλέψουμε μυστικά».

Ο Ντέσμοντ Σουμ, ένας Κινέζος μεγιστάνας ακινήτων που έγινε αντιφρονών και ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιέγραψε την εκστρατεία της CIA ως την πιο «επιθετική δημόσια κίνηση» της υπηρεσίας κατά της Κίνας που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των αμερικανικών ΜΜΕ για σχολιασμό.

Η CIA εστιάζει ιδιαίτερα στην ανοικοδόμηση ενός δικτύου κατασκοπείας εντός της Κίνας. Μερικά χρόνια πριν ο Σι ανέλθει στην εξουσία το 2012, το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας φέρεται να εξάρθρωσε ένα κύκλωμα κατασκοπείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε αντάλλαγμα, η Κίνα ενίσχυσε τους νόμους κατά της κατασκοπείας και ενθάρρυνε τους πολίτες να παρακολουθούν προσεκτικά και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες. Οι ΗΠΑ θεωρούν πλέον την Κίνα ως τη σοβαρότερη στρατιωτική και κυβερνοαπειλή τους.

