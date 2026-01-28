«Τέσσερα από τα νεκρά παιδιά ήταν από την περιοχή μας, ενώ και από τους επιζώντες οι δυο είναι δικοί μας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης, μιλώντας για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 οπαδούς τους ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, βυθίζοντας στον πόνο και τη θλίψη όλη τη χώρα.

«Δεν βρίσκει λόγια κανείς να εκφραστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκυρίνης και ενημέρωσε ότι η εκδρομή των αδικοχαμένων παιδιών ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, με το βανάκι να έρχεται πρώτα από την περιοχή να τα παραλαμβάνει. «Η απώλεια ανθρώπινων ζωών κάτω από τόσο δραματικές συνθήκες αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί ανείπωτο πόνο. Οι συγγενείς και οικογένειες είναι χτυπημένοι και έχουν ήδη ξεκινήσει να πάνε στον προορισμό που πήγαιναν και τα παιδιά, εκεί όπου έγινε το δυστύχημα για να δουν τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να εξελίξουν την υπόθεση».

Το βανάκι ήταν νοικιασμένο και το οδηγούσε ένα από τα παιδιά, όπως είπε ο δήμαρχος. «Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελίχθηκε η διαδρομή τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιος από τους φίλους τους τελευταία στιγμή ακύρωσε και δεν ανέβηκε στο βανάκι για επαγγελματικούς λόγους».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα είναι δίπλα σε όλους για οτιδήποτε χρειαστούν.

