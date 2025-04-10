Το Πεκίνο επικαιροποίησε την πολιτική επιστροφής του ΦΠΑ στους ξένους τουρίστες, με επιστροφή φόρων ταυτόχρονα με την αγορά προϊόντων, ανακοίνωσε στις 8 Απριλίου η Κρατική Υπηρεσία Φορολογίας της Κίνας (STA).

Προηγούμενα, οι επιστροφές ΦΠΑ ήταν δυνατές μόνο κατά την αναχώρηση των τουριστών από την Κίνα.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική επιστροφής φόρων με την αγορά των προϊόντων, οι ξένοι τουρίστες μπορούν άμεσα να διεκδικήσουν την έκπτωση του ΦΠΑ, από τα καταστήματα πώλησης αφορολόγητων ειδών, ώστε να χρησιμοποιούν τα χρήματα που κερδίζουν από την έκπτωση, για νέες αγορές προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα πολιτική επιστροφής του ΦΠΑ εφαρμόστηκε πιλοτικά στη Σανγκάη, στο Πεκίνο στην Γκουανγκντόνγκ, στην Σεντσέν, στη Σιτσουάν και στη Τζετζιάνγκ, ενώ τώρα έχει ενσωματώσει όλες τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για την εφαρμογή της σε όλη την Κίνα, σύμφωνα με την STA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

