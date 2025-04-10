Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέρα από τους νέους δασμούς που υπέγραψε για την Κίνα, υπέγραψε ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα που ανατρέπει έναν ομοσπονδιακό κανόνα σχετικά με την πίεση του νερού.

Ο Πρόεδρος ζήτησε την Τετάρτη από τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ να ανακαλέσει τους κανόνες που δημιουργήθηκαν επί εποχής Ομπάμα και Μπάιντεν που περιορίζουν την πίεση στις κεφαλές ντους. Ειδικότερα, διαμαρτυρήθηκε για την αποδοτικότητα των ντους που εμποδίζουν την περιποίηση της... εμβληματικής κομμωτικής του.

Ο Τραμπ παραπονιέται εδώ και χρόνια για την ανεπαρκή πίεση του νερού στα αμερικανικά ντους, τους νεροχύτες και τις τουαλέτες και έχει κατηγορήσει τα ομοσπονδιακά πρότυπα εξοικονόμησης νερού για το πρόβλημα.

«Στην περίπτωσή μου, μου αρέσει να κάνω ένα ωραίο ντους, να φροντίζω τα όμορφα μαλλιά μου», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους υπογράφοντας το διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη. «Πρέπει να μείνω κάτω από το ντους για 15 λεπτά μέχρι να βραχεί. Βγαίνει σταγόνα, σταγόνα. Είναι γελοίο.»

Σε ένα ενημερωτικό δελτίο που συνόδευε την ανακοίνωση του εκτελεστικού διατάγματος, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τη νέα διάταξη ως ώθηση του Τραμπ να αναιρέσει την υπερβολική ρύθμιση που «πνίγει την αμερικανική οικονομία, περιχαρακώνει τους γραφειοκράτες και καταπνίγει την προσωπική ελευθερία».

«Αποκαθιστώντας την ελευθερία του ντους, ο Πρόεδρος Τραμπ τηρεί τη δέσμευσή του να καταργήσει τους περιττούς κανονισμούς και να θέτει τους Αμερικανούς σε προτεραιότητα» ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Αλλά ο πρόεδρος έχει ακολουθήσει εδώ και καιρό πολιτικές κατά της εξοικονόμησης νερού στο ντους.

«Τα μαλλιά μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά πρέπει να είναι τέλεια, τέλεια», είπε έξω από τον Λευκό Οίκο το 2020.

Τον Αύγουστο του 2020, το τμήμα ενέργειας ξεκίνησε μια αλλαγή στον κανόνα που θα επέτρεπε σε μεμονωμένα ακροφύσια ντους, αλλά όχι σε ολόκληρη την κεφαλή, να εκπέμπουν έως και 2,5 γαλόνια νερό το λεπτό. Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ανατρέψει αυτόν τον κανόνα τον Ιούλιο του 2021.

«Κάνω ένα ντους, θέλω αυτό το όμορφο κεφάλι να γίνει απλά αφρός», είπε ο Τραμπ σε μια εκδήλωση στο Ντιτρόιτ τον Ιούνιο το 2024. «Θέλω να έχει έναν όμορφο αφρό. Και παίρνω το καλύτερο σαμπουάν που μπορείτε να αγοράσετε και το βάζω παντού. Και μετά ανοίγω το νερό και στάζει το καταραμένο. Δεν μπορώ να ξεβγάλω τα μαλλιά μου.»

