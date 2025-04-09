Η Κίνα εξέδωσε την Τετάρτη ταξιδιωτική προειδοποίηση κινδύνου για τους Κινέζους τουρίστες που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το υπουργείο κάλεσε τους Κινέζους τουρίστες να αξιολογούν τους κινδύνους του ταξιδιού στις ΗΠΑ και να ταξιδεύουν με προσοχή, επικαλούμενο την πρόσφατη "επιδείνωση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και την εσωτερική κατάσταση ασφαλείας στις ΗΠΑ".

Σημειώνεται ότι το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αυξάνει τους δασμούς στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες από 34% σε 84%, σε αντίποινα για την εισφορά που επέβαλε στις εξαγωγές της η Ουάσιγκτον.

Τα αντίποινα από την Κίνα έρχονται αφότου ο Τραμπ επέβαλε χθες, Τρίτη και τέθηκαν σήμερα σε εφαρμογή επιπλέον ανταποδοτικούς δασμούς ύψους 50% στην Κίνα με το συνολικό ποσοστό να φτάνει πλέον το 104%.

Παράλληλα, η Κίνα υπέβαλε νέα προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) την Τετάρτη, αφού προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει τους αμερικανικούς δασμούς «απερίσκεπτους» και επιζήμιους για τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

