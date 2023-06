Κίνα: Τέσσερις νεκροί και τρεις αγνοούμενοι από κατολισθήσεις στην επαρχία Σετσουάν- Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Από τις κατολισθήσεις επλήγησαν κυρίως οι κοινότητες Μιανσί και Γουεϊζού, όπου περίπου 900 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι τοπικές αρχές κινητοποίησαν περισσότερους από 500 διασώστες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες, ενώ μηχανικοί αποτιμούν την έκταση των ζημιών προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

