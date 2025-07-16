Στην τελική ευθεία για την εγκατάσταση της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρίσκεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ καθώς η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έδωσε το «πράσινο φως» με 13 υπέρ και 9 κατά.

Την ψήφισαν Ρεπουμπλικανοί και μία Δημοκρατική γερουσιαστής.

Ειδικότερα, η επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων Τζιν Σαχίν μίλησε με θερμά λόγια για την υποψηφιότητα και ψήφισε υπέρ της επικύρωσης του διορισμού της κ. Γκίλφοϊλ.

Πλέον, το επόμενο και οριστικό στάδιο για την επικύρωση του διορισμού είναι η ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Γερουσίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ακρόασή της Γκίλφοϊλ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας

Υπενθυμίζεται πως ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας κατέθεσε την περασμένη Τετάρτη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενόψει του διορισμού της στη θέση της νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Κατά την ακρόασή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για την εμπιστοσύνη τους στις ικανότητές της.

Η κα. Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την Ελλάδα τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η υποψηφιότητά της αποτελεί τιμή. «Τα ιδεώδη της ελευθερίας και του κράτους δικαίου που γεννήθηκαν στην αρχαία Αθήνα αντήχησαν μέσα στους αιώνες, εμπνέοντας γενιές στοχαστών και ηγετών, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυτών του δικού μας έθνους» είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Αυτή η βαθιά κληρονομιά, που έχει ασκήσει τεράστια επιρροή στον κόσμο και στη διαμόρφωση της δικής μας δημοκρατίας, αντηχεί με τη δική μου διαχρονική αφοσίωση στη δημόσια προσφορά και στην αμετακίνητη δέσμευσή μου για έναν πιο δίκαιο και με περισσότερη ευημερία κόσμο, μέσα από ισχυρές διεθνείς συνεργασίες» σημείωσε.

Ακολούθως η κα. Γκίλφοϊλ ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε πυλώνα σταθερότητας σε μια σύνθετη γεωπολιτική περιοχή, τονίζοντας ότι «η δέσμευσή της για την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Μάλιστα, σε ερώτηση για την προοπτική πώλησης F-35 στην Άγκυρα, η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι «επέλεξε να αγοράσει S-400. Είναι ζήτημα ευθυγράμμισης με τη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοι πρέπει να συντονίζονται με τις ανάγκες της Συμμαχίας».

Ακολούθως η κα. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδα. Όπως είπε «σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών έχει κατευθυνθεί στην απόκτηση προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων των πανίσχυρων μαχητικών αεροσκαφών F-35, των προηγμένων ελικοπτέρων Apache και Blackhawk, καθώς και σύγχρονων ναυτικών σκαφών».

Η ίδια χαρακτήρισε ενδεικτική της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των δύο χωρών την προτεινόμενη κοινή παραγωγή φρεγατών κλάσης Constellation, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες αυτές εκσυγχρονισμού ενισχύουν αποφασιστικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας, συμβάλλουν στην ασφάλεια του ανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία.

«Εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα θέσω ως απόλυτη προτεραιότητα την περαιτέρω επιτάχυνση του αμυντικού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας» επισήμανε η κα. Γκίλφοϊλ.

Ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ

Η Γκίλφοιλ χαιρέτισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνοαμερικανική συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, κάνοντας ειδική αναφορά στον τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα και στη νέα πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Όπως υπογράμμισε, οι υποδομές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να αυξήσουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

«Σήμερα, το αμερικανικό φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει το 20% της κατανάλωσης στην Ελλάδα — έναντι μόλις 2% πριν από πέντε χρόνια — γεγονός που καταδεικνύει τη ραγδαία ανάπτυξη των ενεργειακών μας δεσμών. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών αμερικανικής ενέργειας προς την Ελλάδα και τις γειτονικές της χώρες» ανέφερε η κα. Γκίλφοϊλ.

Η ίδια ανέφερε ότι «εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα συνεργαστώ με την Ελλάδα για την προώθηση επενδύσεων στους βασικούς αγωγούς φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας και Κεντρικής Ευρώπης, ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο για την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου».

Παράλληλα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι «παράλληλα, θα ενθαρρύνω την πρόοδο της Ελλάδας στην ηλεκτρική διασύνδεση με γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, έργα που ενισχύουν τη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή».

Η οικονομική συνεργασία παραμένει θεμελιώδης πυλώνας της ισχυρής σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, ανέφερε η κα. Γκίλφοϊλ, η οποία υπογράμμισε ότι εάν επικυρωθεί ο διορισμός της θα προωθήσει τις αμερικανικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια, η ναυτιλία, οι υποδομές, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η φαρμακευτική βιομηχανία και τον τουρισμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εργαστεί ενεργά για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση ελληνικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την οικοδόμηση μιας πιο ισορροπημένης, ανθεκτικής και αμοιβαία επωφελούς οικονομικής σχέσης.

