Το κατώφλι της αμερικανικής Γερουσίας θα διαβεί σήμερα, Τετάρτη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδος) η ακρόαση από την Επιτροπή Εξωτερικών προκειμένου να διοριστεί στη θέση της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Μετά την ακρόαση, ο διορισμός της θα πρέπει να επικυρωθεί και από την Ολομέλεια της Γερουσίας. Έτσι, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν θα πρέπει να αναμένεται στην Ελλάδα πριν από τα τέλη Αυγούστου και, πιθανότερα, τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Η άφιξή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δεδομένη και τη στενή σχέση της ίδιας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο στήριξε στις εκστρατείες του, ενώ ήταν και στον στενό κύκλο του, ως πρώην σύντροφος του γιου του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.

Πριν από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζος Χακ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη Μαρία Ολσον, η οποία από τον περασμένο Φεβρουάριο εκτελούσε και καθήκοντα πρέσβειρας στην Αθήνα.

