Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σήμερα "ανησυχία" για τις συγκρούσεις στη Συρία και κάλεσε "όλες τις πλευρές" να προστατεύσουν τους αμάχους "αδιακρίτως".

Σε μια ανακοίνωση, η ΕΕ κάλεσε επίσης σε "σεβασμό" της κυριαρχίας της Συρίας, "απέναντι στον πολλαπλασιασμό των ισραηλινών πληγμάτων στο συριακό έδαφος".

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής της Ουάσινγκτον στην Τουρκία, που είναι επίσης ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, κάλεσε σήμερα σε ένα "βήμα πίσω" και σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην πόλη Σουέιντα της Συρίας και καταδίκασε τη βία εναντίον αμάχων.

"Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία εναντίον αμάχων στη Σουέιντα. Όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δεσμευθούν σε ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν", έγραψε ο Τομ Μπαράκ σε ανάρτηση στο X, χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική γραφή για την πόλη, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε Σύρους κυβερνητικούς στρατιώτες και ντόπιους Δρούζους μαχητές μερικές ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Δαμασκό --που έθεσαν στο στόχαστρο το Γενικό Επιτελείο των συριακών ενόπλων δυνάμεων και περιοχές γύρω από αυτό—έχουν σκοπό να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Συρίας να εγκαθιδρύσει την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης πως η Συρία έχει μια ιστορική ευκαιρία να ζήσει εν ειρήνη και να ενσωματωθεί στη διεθνή κοινότητα αφού ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

