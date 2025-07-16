Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol και η μονάδα δικαστικής συνεργασίας Eurojust ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξάρθρωσαν την ομάδα των φιλορώσων χάκερ NoName057 (16), που θεωρείται υπεύθυνη για πολλές επιθέσεις σε βάρος της Ουκρανίας και των συμμάχων της, καθώς έβαζε στο στόχαστρο σημαντικές υποδομές στην Ευρώπη.

Στις 15 Ιουλίου το botnet, το δίκτυο των εκατοντάδων μολυσμένων υπολογιστών ή συσκευών σε όλον τον κόσμο, διαλύθηκε και πολλοί ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν. Οι βασικοί υποκινητές της ομάδας κατοικούν στη Ρωσία, ανέφεραν οι δύο ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν δώδεκα χώρες. Συνελήφθησαν δύο άνθρωποι, ένας στη Γαλλία και ένας Ισπανία.

Η Γερμανία εξέδωσε έξι εντάλματα σύλληψης σε βάρος υπόπτων που κατοικούν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι δύο από αυτούς θεωρούνται οι βασικοί υποκινητές της ομάδας. Συνολικά, τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν είναι επτά και οι Ρώσοι ύποπτοι είναι έξι.

Η ομάδα των χάκερ φέρεται ότι εξαπέλυε επιθέσεις τύπου DDoS (επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας) υπερφορτώνοντας ιστοτόπους και εφαρμογές, ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμοι. Βασικοί στόχοι της ήταν υποδομές όπως πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και δημόσια δίκτυα μέσων μεταφοράς. Σύμφωνα με τη Eurojust, η NoName057(16) εξέφρασε τη στήριξή της στη Ρωσία από την αρχή του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Στη Γερμανία καταγράφηκαν 14 επιθέσεις, κάποιες εκ των οποίων κράτησαν πολλές ημέρες και έπληξαν περίπου 230 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και αμυντικές βιομηχανίες.

Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης σε όλη την Ευρώπη, κατά την περίοδο των ευρωεκλογών. Στη Σουηδία στοχοποιήθηκαν κυβερνητικοί ιστότοποι και τράπεζες ενώ η Ελβετία δέχτηκε πολλές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της Ειρηνευτικής Συνόδου για την Ουκρανία, τον Ιούνιο του 2024. Πρόσφατα, η Ολλανδία μπήκε επίσης στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

