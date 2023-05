Τα πλαστά βραζιλιάνικα διαβατήρια των Κιμ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά και ο πατέρας και προκάτοχός του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, έκαναν χρήση πλαστών βραζιλιάνικων διαβατηρίων ώστε να κάνουν αιτήσεις για βίζα εισόδου σε χώρες της Δύσης, τη δεκαετία του ’90.

Τότε, με αυτά τα πλαστά βραζιλιάνικα διαβατήρια ταξίδεψαν στη Disneyland.

Επίσης,με τα ονόματα Josef Pwag και Ijong Tchoi – οι δύο Κιμ έκαναν αίτηση για βίζα σε τουλάχιστον δύο δυτικές χώρες αλλά δεν έχει γίνει γνωστό εάν τελικώς οι συγκεκριμένες θεωρήσεις εισόδου (βίζες) εκδόθηκαν.



During the 1990s, North Korea leader Kim Jong-Il, and his son and future leader Kim Jong-Un, used fake Brazilian passports to travel to Disneyland. pic.twitter.com/UXftAhGQYw