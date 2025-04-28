Η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε σήμερα για πρώτη φορά ότι είχε στείλει στρατεύματα για να πολεμήσουν για τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία υπό τις διαταγές του Κιμ και ότι είχε βοηθήσει να ανακτηθεί ο έλεγχος της περιφέρειας του Κουρσκ, που κατείχε η Ουκρανία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την προσωπική του ευγνωμοσύνη στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για τον ρόλο των στρατιωτών της Βόρειας Κορέας στο να εκδιωχθούν τα ουκρανικά στρατεύματα από το Κουρσκ.

«Οι Κορεάτες φίλοι μας ενήργησαν με αίσθηση αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και αληθινής συντροφικότητάς. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρως αυτό και είμαστε ειλικρινώς προσωπικά ευγνώμονες στον Πρόεδρο (της Επιτροπής) Κρατικών Υποθέσεων Σύντροφο Κιμ Γιονγκ Ουν, ολόκληρη την ηγεσία και τον λαό της ΛΔΚ», ανέφερε η ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο της επίσημης ονομασίας της Βόρειας Κορέας (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν επαίνεσε τον «ηρωισμό, το υψηλό επίπεδο ειδικής εκπαίδευσης και την αφοσίωση των Κορεατών στρατιωτών», που σύμφωνα με τον ίδιο «συμμετείχαν ενεργά» στις μάχες στην περιφέρεια του Κουρσκ και «υπερασπίστηκαν την πατρίδα μας σαν δικιά τους».

«Ο ρωσικός λαός δεν θα ξεχάσει ποτέ το κατόρθωμα των μαχητών των ειδικών κορεατικών δυνάμεων», συνέχισε ο Πούτιν, δηλώνοντας «πεπεισμένος» ότι οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ «θα συνεχίσουν να ενισχύονται με πετυχημένο και δυναμικό τρόπο σε όλα τα μέτωπα».

«Είμαστε βέβαιοι ότι ο ισχυρός δεσμός φιλίας, γειτονικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, που δοκιμάζεται στο πεδίο της μάχης, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται σε όλο το φάσμα» αναφέρει η ανακοίνωση της Ρωσικής προεδρίας.

Τον Ιούνιο του 2024, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που προέβλεπε «αμοιβαία» άμυνα σε περίπτωση επίθεσης σε κάποια από τις δυο χώρες.

Δυτικοί αξιωματούχοι υπολογίζουν ότι τουλάχιστον 1.000 από τους 11.000 στρατιώτες που έχουν σταλεί από τη Βόρεια Κορέα, έχουν σκοτωθεί σε διάστημα τριών μηνών.

Ετοιμάζεται νέα επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το Κρεμλίνο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέαςπρόκειται να επισκεφθεί εντός του έτους τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Παράλληλα προετοιμάζεται επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Πιονγκγιάνγκ.

Κιμ και Πούτιν συναντώνται συχνά το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και την συνεργασία τους στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έκανε ένα «επικό» ταξίδι με τρένο στη Ρωσία ενώ, τον Ιούνιο του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε στην Πιονγιάνγκ.

Πηγή: skai.gr

