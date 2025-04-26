Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη χθες Παρασκευή στην τελετή καθέλκυσης ενός νέου καταδρομικού, βάρους 5.000 τόνων, εξοπλισμένου «με τα ισχυρότερα οπλικά συστήματα», όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το πολεμικό πλοίο ναυπηγήθηκε «σε διάστημα 400 ημερών με τη δική μας ισχύ και τεχνολογία», δήλωσε ο Τζο Τσουν Ριονγκ, γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την κατασκευή του νέου καταδρομικού, υλοποιώντας τη δέσμευση της ηγεσίας για «ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων» της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: skai.gr

