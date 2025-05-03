«Οι πραγματικότητες είναι ότι υπάρχει μια παράνομη κατοχή στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Κυπερούντα, σχολιάζοντας τις αναφορές Ερντογάν περί «πραγματικοτήτων», ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία στηρίζει τις πολιτικές που ακολουθεί η Κυβέρνηση.

Αναφέρθηκε επίσης στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε να φέρει κοντά τους γείτονες της εκεί όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα, είπε ότι «εκείνο που ξεχωρίζει από την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στα κατεχόμενα είναι η έντονη αντίδραση από πλευράς των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας».

«Μια αντίδραση που ενισχύεται συνεχώς, είδαμε και πρόσφατα τις αντιδράσεις σε σχέση με το θέμα της μαντίλας, και θεωρώ είναι μια επίσκεψη που, κατά κύριο λόγο, οφείλεται σε αυτές τις αντιδράσεις που δεν θεωρώ, όσον αφορά την επιθυμία των Τουρκοκυπρίων, τη θέληση των Τουρκοκυπρίων, ότι θα έχει το πιο θετικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση που επιδιώκει ο κ. Ερντογάν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς πώς δημιουργείται αισιοδοξία μέσα στην κινητικότητα για το Κυπριακό με δεδομένες τις προκλητικές αναφορές Ερντογάν περί «πραγματικοτήτων», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι γνωστή η θέση του κ. Ερντογάν», ο οποίος «δεν είπε κάτι καινούριο». Σχολιάζοντας την αναφορά του Τούρκου Προέδρου για «πραγματικότητες», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «οι πραγματικότητες είναι ότι υπάρχει μια παράνομη κατοχή στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια, μια κατοχή που δεν είναι καθόλου διαφορετική από αυτή που σωστά καταδικάζει η διεθνής κοινότητα» και πρόσθεσε ότι αναφέρεται στην περίπτωση της Ουκρανίας και ότι «αυτή είναι η ψυχρή πραγματικότητα που υπάρχει στην Κύπρο».

Όσον αφορά την κινητικότητα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «από τουρκικής πλευράς, έλεγαν ότι δεν θα γίνει διευρυμένη συνάντηση, έγινε διευρυμένη συνάντηση, έλεγαν ότι θα οδηγήσει σε αδιέξοδο, δεν οδήγησε σε αδιέξοδο, έχουμε μια καθορισμένη διάσκεψη περί τα τέλη Ιουλίου», ενώ «χθες τα ΗΕ ανακοίνωσαν τον διορισμό της κ. Ολγκίν, ένας διορισμός για τον οποίον το συμβόλαιο ξεκινά στις 12 Μαΐου».

«Άρα, πρέπει να αναμένουμε μετά τη 12η Μαΐου να επισκεφθεί και την Κύπρο και εμείς εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρχουν εξελίξεις προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι «η κινητικότητα από δικής μας πλευράς θα φέρει και άλλες εξελίξεις, θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών», προσθέτοντας ότι «δεν είμαστε εκεί» ακόμη.

«Δεν προσπαθώ να ωραιοποιήσω την κατάσταση ή να παρουσιάσω διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά αυτή η κινητικότητα που υπάρχει , όπως ο ίδιος ο ΓΓ είπε, μετά από επτά χρόνια είναι ένα σημαντικό βήμα», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η δική μας πλευρά, εμείς που επιθυμούμε τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας πρέπει να εργαζόμαστε συνεχώς, να έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, ξεκάθαρο σχεδιασμό, να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε» και πρόσθεσε πως «μέσα από την επιμονή μας θα έρθουν και τα αποτελέσματα και ευελπιστώ σύντομα να ακούσουμε και άλλες θετικές εξελίξεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η ρητορική του κ. Ερντογάν και του κ. Τατάρ υπάρχει μόλις δύο 24ωρα πριν από τη συνάντηση του με τον κ. Τατάρ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι γνωστά, δεν ανέμενα ότι θα ακούσω κάτι διαφορετικό από τον κ. Ερντογάν ή από τον κ. Τατάρ στις δημόσιες τους δηλώσεις».

Ανέφερε ότι τη Δευτέρα προσέρχεται σε μια νέα συνάντηση με συγκεκριμένο αντικείμενο.

«Έχω πει και στο παρελθόν ότι αναλάβαμε έναντι του ΓΓ των ΗΕ κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν. Κάποιες ξεκίνησαν να υλοποιούνται και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι να υλοποιηθούν», πρόσθεσε.

Καταδικάζει το ΥΠΕΞ την παράνομη επίσκεψη Ερντογάν

O χαρακτήρας που επιχειρείται να δοθεί στην παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την έξαρση της τουρκικής ρητορικής περί «λύσης δύο κρατών», όντας ταυτόχρονα αποκαλυπτικός των τουρκικών προθέσεων για πλήρη έλεγχο επί των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου, τονίζεται σε ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την παράνομη μετάβαση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων στα κατεχόμενα με σκοπό την εγκαινίαση ενός έργου «το οποίο αναδεικνύει και προβάλλει την αποσχιστική οντότητα, κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η επίσκεψη, αναφέρεται, πραγματοποιείται σε συνέχεια πρόσφατων δηλώσεων του κ. Τατάρ περί προσδοκίας για περαιτέρω ενέργειες προβολής του ψευδοκράτους, αλλά και των προσπαθειών της Άγκυρας για επιβολή της βούλησής της επί των Τουρκοκυπρίων σε θέματα που άπτονται της πολιτιστικής ταυτότητας της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, όπως αναδεικνύεται και μέσα από την προσπάθεια εισαγωγής της μαντίλας στα σχολεία.

«Προστίθεται δε στις συνεχιζόμενες, εδώ και πενήντα ένα χρόνια, παραβιάσεις εις βάρος της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις οποίες η διεθνής κοινότητα έχει καταδικάσει», επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνει ότι «σε μια χρονική συγκυρία έντονων ζυμώσεων με στόχο την δημιουργία συνθηκών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και επίτευξη λύσης στο Κυπριακό στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και του χθεσινού διορισμού της Μαρία Άνγκελα Ολγκίν Κουεγιάρ, ως Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για το Κυπριακό, τέτοιες ενέργειες και τοποθετήσεις υποσκάπτουν την όλη προσπάθεια για πρόοδο προς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, και αποτελούν περιφρόνηση του Διεθνούς Δικαίου και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Η κυβέρνηση, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών, «παραμένει προσηλωμένη στον υπέρτατο στόχο της επανένωσης της πατρίδας μας, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, και στη διασφάλιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων όλων των Κυπρίων, σε μία ελεύθερη από την κατοχή και επανενωμένη πατρίδα, μέλος της ΕΕ».

