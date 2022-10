Κίεβο: Συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή της πυραυλικής επίθεσης

Συγκλονιστικό βίντεο από την ώρα των εκρήξεων στον Κίεβο.

Νεαρή γυναίκα τραβάει βίντεο την ώρα της πυραυλικής επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ μάλιστα την στιγμή που μεταδίδει «ζωντανά» φαίνεται και ακούγεται πίσω της μεγάλη έκρηξη, από την οποία φαίνεται ευτυχώς να βγαίνει αλώβητη.

Δείτε το βίντεο:

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK