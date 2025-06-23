Ερντογάν: Καταριέμαι τις επιθέσεις του Ισραήλ προς Ιράν

«Mε τον πιο ισχυρό τρόπο καταριέμαι της επιθέσεις του Ισραήλ προς Ιράν. Εκ μέρους της χώρας μου και του λαού μου, εκφράζω τα συλλυπητήρια μου για τους Ιρανούς αδελφούς μας που σκοτώθηκαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τους βομβαρδισμούς και τις δολοφονίες του Ισραήλ. Δεν νιώθω καμία αμφιβολία πως ο λαός του Ιράν με τη βοήθεια του Θεού θα ξεπεράσει και αυτές τις ημέρες καθώς έχει ιστορία χιλιάδων ετών, με την ισχυρή εμπειρία κρατικής διοίκησης και την αλληλεγγύη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Παράλληλα, ο Ερντογάν πρόσθεσε και ότι «το να είσαι αδελφός, σημαίνει πως μοιράζεσαι και τo ίδιο πεπρωμένο. Πρέπει να πω πως το πεπρωμένο της Κωνσταντινούπολης δεν είναι διαφορετικό από το πεπρωμένο της Δαμασκού, της Βαγδάτης, του Καϊρου, της Σαναά, του Ισλαμαμπάντ, της Καμπούλ, της Τρίπολης, της Τεχεράνης, της Μέκκας, της Μεδίνας, της Ιερουσαλήμ και της Γάζας.Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες, Πέρσες, Σουνίτες, Σιίτες, Αλεβίτες, Αφρικανοί, Ασιάτες και Λατινοαμερικανοι, και όλοι οι άλλοι από διαφορετικές αιρέσεις, όλοι αυτοί οι Μουσουλμάνοι, όπως έχουν την ίδια κατεύθυνση προς την Κάαμπα, έτσι έχουν και το ίδιο πεπρωμένος. Όλοι μαζί λέμε «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ, ο Μωάμεθ είναι ο Αγγελιοφόρος του Αλλάχ». Όταν υπάρχουν κοινοί αγώνες μας, κοινά συμφέροντα, έχουμε την υποχρέωση να είμαστε ενωμένοι», σημείωσε επίσης ο Ερντογάν.

Πρόκληση Φιντάν

Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν μίλησε για Τούρκους μουσουλμάνους σε Δ. Θράκη και Τούρκους στα Δωδεκάνησα, κάνοντας λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων και ελευθεριών τους». Ειδικότερα, δήλωσε: «Η τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο τουρκικός πληθυσμός των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις που τους εμποδίζουν να απολαύσουν ακόμη και τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες. Η προσοχή του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας σε αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι η εθνική ταυτότητα, η θρησκευτική εκπαίδευση και τα πολιτιστικά δικαιώματα της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας, γίνονται σεβαστά από τις ελληνικές αρχές».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει σε ανακοίνωσή του από τη μεριά του: «Η Συνθήκη της Λωζάνης καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη και ως θρησκευτικής. Η Ελλάδα σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, διασφαλίζοντας παράλληλα σε πνεύμα πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας όλα τα δικαιώματά τους».

Ο Φιντάν μίλησε και για δύο κράτη στην Κύπρο. Ειδικότερα, αναφέρει: «Υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη στο νησί της Κύπρου. Ως αναπόσπαστο κομμάτι του ισλαμικού κόσμου, το τουρκοκυπριακό κράτος εκπροσωπείται ως παρατηρητής στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Δυστυχώς, οι Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν να ζουν υπό την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση που τους επιβάλλεται εδώ και δεκαετίες. Καλούμε όλα τα μέλη να υποστηρίξουν τα εγγενή δικαιώματά τους και να συνεργαστούν άμεσα μαζί τους».

Προφυλακίστηκε ο γνωστός δημοσιογράφος της Τουρκίας Φατίχ Αλταϊλι

Στο μεταξύ, προφυλακίστηκε ο γνωστός δημοσιογράφος της Τουρκίας Φατίχ Αλταϊλι. Είχε δηλώσει ότι «αυτός ο λαός έχει στραγγαλίσει τους σουλτάνους του, δεν θέλει δυναστείες και διαδόχους, όπως κάνει ο Ερντογάν.

Ειδικότερα, είχε αναφέρει: «Ο τουρκικός λαός λατρεύει την κάλπη και θέλει να έχει ο ίδιος την ισχύ. Κι αν εκλέξει τον ίδιο του τον πατέρα, του αρέσει να έχει τη δύναμη να απομακρύνει τον πατέρα του. Κι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, πρέπει να δούμε το παρελθόν αυτού του λαού, το μακρινό του παρελθόν. Αυτός ο λαός είναι ένας λαός που έχει στραγγαλίσει τον σoυλτάνο του. Όταν δεν τον θέλησε, όταν δεν τον γούσταρε. Τους έχει γιουχάρει. Δεν είναι λίγοι οι Οθωμανοί σουλτάνοι οι οποίοι δολοφονήθηκαν, στραγγαλίστηκαν και κάποιοι «αυτοκτόνησαν». Δηλαδή αυτός ο λαός δεν θέλει να χάσει το δικαίωμα της ψήφους του και να έχει τη δυνατότητα να εκλέγει ο ίδιος αυτόν που θέλει. Για αυτό κι εδώ όσοι θέλουν να χτίσουν δικτατορία στη χώρα, δεν θα τα καταφέρουν ποτέ! Όταν το επιχειρούν τότε βλέπουν πως δεν τα κατάφεραν. Αυτό δεν σημαίνει πως το 70% που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν θέλουν τον Ερντογάν. Ένα ποσοστό του τουρκικού λαούς ίσως δεν συμπαθεί ή μισεί τον Ερντογάν αλλά σίγουρα το 70% δεν μισεί τον Ερντογάν. Αλλά το 70% του λέει «σε εκλέξαμε, αλλά όχι για να χτίσεις δική σου δυναστεία για να παραδόσεις μετά την εξουσία στον γαμπρό και στον γιό σου». «Αυτό δεν το θέλει ο τουρκικός λαός. Αν κοιτάξεις το παρελθόν, τότε βλέπεις πως δεν το θέλει».

