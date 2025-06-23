Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν τις πτήσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση εισήλθε σε νέα φάση μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και την υπόσχεση της Τεχεράνης να αμυνθεί, σημειώνει το ειδησειγραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο συνήθως πολυσύχναστος εναέριος χώρος που εκτείνεται από το Ιράν και το Ιράκ έως τη Μεσόγειο είναι σε μεγάλο βαθμό άδειος από εμπορική εναέρια κυκλοφορία εδώ και 10 ημέρες από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεση κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες εκτρέπουν, ακυρώνουν και καθυστερούν πτήσεις μέσω της περιοχής λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου και των ανησυχιών για την ασφάλεια.

Ακυρώσεις πτήσεων

Οι νέες ακυρώσεις πτήσεων από διεθνείς αερομεταφορείς τις τελευταίες ημέρες προς δημοφιλείς κόμβους, όπως το Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο διεθνές αεροδρόμιο του κόσμου, και η Ντόχα του Κατάρ, δείχνουν πώς έχουν κλιμακωθεί οι ανησυχίες της αεροπορικής βιομηχανίας για την περιοχή.

Ωστόσο, ορισμένες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επανέλαβαν τα δρομολόγια τη Δευτέρα.

Ο κορυφαίος ασιατικός αερομεταφορέας Singapore Airlines SIAL.SI, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση ως «ρευστή», επρόκειτο να επαναλάβει τις πτήσεις προς το Ντουμπάι τη Δευτέρα μετά την ακύρωση της κυριακάτικης πτήσης του από τη Σιγκαπούρη.

Παρομοίως, οι πίνακες αναχωρήσεων του Flightradar24 δείχνουν ότι η British Airways επρόκειτο να επαναλάβει τις πτήσεις στο Ντουμπάι και τη Ντόχα τη Δευτέρα μετά την ακύρωση των δρομολογίων από και προς τα εν λόγω αεροδρόμια την Κυριακή.

Η Air France ακύρωσε πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Καθώς ο ρωσικός και ο ουκρανικός εναέριος χώρος ήταν επίσης κλειστός για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες λόγω του πολυετούς πολέμου, η Μέση Ανατολή είχε γίνει μια πιο σημαντική διαδρομή για τις πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Εν μέσω πυραυλικών και αεροπορικών επιδρομών τις τελευταίες 10 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες δρομολόγησαν τις πτήσεις τους βόρεια μέσω της Κασπίας Θάλασσας ή νότια μέσω της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας.

Εκτός από το αυξημένο κόστος από αυτές τις μεγάλες παρακάμψεις και ακυρώσεις, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν επίσης μια πιθανή άνοδο των τιμών στα καύσιμα των αεροσκαφών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ.

Κίνδυνοι στον αέρα

Η κρίση στη Μ. Ανατολή, αποτελεί ένα αυξανόμενο επιχειρησιακό βάρος για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι συγκρούσεις διογκώνουν τις ανησυχίες για τυχαίες ή σκόπιμες καταρρίψεις αεροπλάνων.

Οι παρεμβολές στα GPS έχουν ως αποτέλεσμα να μεταδίδουν λανθασμένες θέσεις που μπορούν να εκτρέψουν τα εμπορικά αεροσκάφη από την πορεία τους, αποτελούν επίσης ένα φλέγον θέμα για τον κλάδο.

Το Flightradar24 ανέφερε στο Reuters ότι είδε μια «δραματική αύξηση» των παρεμβολών τις τελευταίες ημέρες πάνω από τον Περσικό Κόλπο.

Η Safe Airspace, ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η OPSGROUP, ένας οργανισμός που μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο πτήσεων, σημείωσε την Κυριακή ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα μπορούσαν να αυξήσουν την απειλή για τα αμερικανικά αεροσκάφη περιοχή.

Επιπλέον, θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετους κινδύνους για τον εναέριο χώρο σε κράτη του Κόλπου, όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε.

