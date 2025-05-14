Κίεβο: Η Μόσχα πρέπει να επιδείξει ότι είναι πρόθυμη να διαπραγματευθεί

Ο επικεφαλής σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αύριο Πέμπτη στην Τουρκία.
Ο Άντριι Γερμάκ έγραψε σήμερα στην εφαρμογή Telegram ότι αν ο Πούτιν δεν εμφανιστεί, θα είναι ένα σαφές μήνυμα προς τον κόσμο ότι η Μόσχα δεν θέλει την ειρήνη και δεν είναι «έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις».
Ο Γερμάκ, που είναι επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν ο Πούτιν δεν πάει στην Τουρκία.
Τόνισε επίσης τη σημασία της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Χωρίς αυτό, δεν θα υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις [ασφάλειας]», είπε.
Ο Ζελένσκι πρόκειται να μεταβεί αύριο Πέμπτη στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα για συνομιλίες με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Αφορμή για το ταξίδι στάθηκε η προσφορά του Πούτιν να πραγματοποιήσει απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά στην Κωνσταντινούπολη.
Ωστόσο, η Ρωσία έχει αφήσει μέχρι στιγμής ανοιχτό το σχήμα των συνομιλιών και δεν είναι σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει στις συνομιλίες αυτές τη Μόσχα.
