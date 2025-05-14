Λευκός Οίκος: ΗΠΑ - Κατάρ υπέγραψαν συμφωνίες ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων

Οικονομική συνεργασία ύψους τουλάχιστον 1,2 τρισ. δολαρίων θα προκύψει από τις συμφωνίες που υπέγραψαν την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου που συνοψίζει ορισμένες από τις λεπτομέρειες των συμφωνιών

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν μια συμφωνία ύψους 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Qatar Airways για την αγορά έως και 210 αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner και 777X με κινητήρες της GE Aerospace.

Στις συμφωνίες περιλαμβάνεται επίσης μια δήλωση προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους 38 δισ. δολαρίων στην αεροπορική βάση Al Udeid του Κατάρ και σε ναυτικές και αμυντικές υποδομές.

