Γάζα: Η Πολιτική Άμυνα ανακοίνωσε τουλάχιστον 80 νεκρούς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας έκανε λόγο σήμερα, σε έναν επικαιροποιημένο απολογισμό, για τουλάχιστον 80 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα από σήμερα τα χαράματα στην υπό πολιορκία και κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ ανακοίνωσε μια εντατικοποίηση των επιχειρήσεών του.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολή εκκένωσης για μια ζώνη της συνοικίας Ριμάλ στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, πριν από μια επίθεση «μεγάλης σφοδρότητας».

«Λόγω της χρήσης αστικών ζωνών από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς (…) ο στρατός θα επιτεθεί στην περιοχή με μεγάλη σφοδρότητα», έγραψε στα αραβικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντράι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε χθες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την οποία επισκέπτεται σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, μια αντιπροσωπεία για διαπραγματεύσεις για τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα.

Η Χαμάς κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να «συνεχίσει τις προσπάθειες για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο», ο οποίος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Ο απολογισμός της παλαιστινιακής Πολιτικής Άμυνας περιλαμβάνει 59 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, κυρίως στον καταυλισμό της Τζαμπάλια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγκάγιρ.

Πλάνα που κατέγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στην Τζαμπάλια δείχνουν γυναίκες να κλαίνε ενώ στέκονται μπροστά από σορούς τυλιγμένες σε σάβανα.

«Ήταν ένα μωρό εννέα μηνών. Τι κακό έκανε;», ούρλιαζε μία εξ αυτών.

«Αυτοί που δεν πεθαίνουν εξαιτίας ενός πυραύλου πεθαίνουν από την πείνα, και εκείνοι που δεν πεθαίνουν από την πείνα πεθαίνουν από έλλειψη φαρμάκων», είπε ένας άλλος Παλαιστίνιος, ο Χασάν Μοκμπέλ, ο οποίος έχασε συγγενείς του στον βομβαρδισμό.

Ο Μοχάμεντ Άουαντ, ένας γιατρός στα Επείγοντα του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στην Τζαμπάλια, είπε στο AFP ότι ελλείψει εξοπλισμού, το τμήμα του δεν μπορεί να διαχειριστεί το πλήθος των τραυματιών που εισρέει.

«Δεν υπάρχουν αρκετά κρεβάτια, δεν υπάρχουν φάρμακα και κανένα μέσο χειρουργικής ή ιατρικής διαχείρισης (…). Πολλοί τραυματίες πεθαίνουν λόγω έλλειψης φροντίδας», τόνισε. «Οι σοροί των μαρτύρων κείτονται στο πάτωμα, στους διαδρόμους του νοσοκομείου (…). Η κατάσταση είναι καταστροφική».

Έπειτα από μια σύντομη παύση των εχθροπραξιών τη Δευτέρα για να επιτραπεί η απελευθέρωση του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ, που είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, πλήττοντας χθες δύο νοσοκομεία στη Χαν Γιούνις (νότια).

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, σε καθένα από αυτά τα κτίρια στεγαζόταν «ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου» της Χαμάς.

Χθες το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή για την άμεση εκκένωση περιοχών στο βόρειο τμήμα του θύλακα, έπειτα από ρίψεις ρουκετών από αυτόν τον τομέα, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

«Τις επόμενες ημέρες, θα εισέλθουμε με όλη μας την ισχύ για να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση και να νικήσουμε τη Χαμάς», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες του εργάζονται για να βρουν χώρες έτοιμες να υποδεχθούν κατοίκους από τη Γάζα, έπειτα από ένα σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνησή του για την «κατάκτηση» του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς τον κατηγόρησε σήμερα ότι συνεχίζει τον πόλεμο «για προσωπικούς λόγους» και απηύθυνε έκκληση για «κατάπαυση του πυρός με κάθε τίμημα» στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου συνομίλησε σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τη διαπραγματευτική ομάδα για το ζήτημα των ομήρων.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε σήμερα μια «αδικαιολόγητη» ανθρωπιστική κατάσταση, αφού ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου «όνειδο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

