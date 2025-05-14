Όπως ανακοίνωσε η Frontex, παρατηρείται αισθητή μείωση στις παράτυπες συνοριακές διελεύσεις στην ΕΕ κατά τους πρώτους μήνες του 2025. Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025 καταγράφηκαν αισθητά λιγότερες παράνομες διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος. Όπως ανακοίνωσε σε σχετικό δελτίο Τύπου η Frontex, ο συνολικός αριθμός μειώθηκε κατά περίπου 30% και ως εκ τούτου η πτωτική τάση στις παράνομες συνοριακές διελεύσεις και αιτήσεις ασύλου και κατά τους προηγούμενους μήνες φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Μείωση 58% στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων, όπου έφτασε το 58% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Αισθητά λιγότερες παράνομες συνοριακές διελεύσεις σημειώθηκαν και σε όλες τις υπόλοιπες μεταναστευτικές οδούς: στην Κεντρική Μεσόγειο οι παράνομοι μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική με κατεύθυνση προς την Ιταλία μειώθηκαν κατά 3%. Στη δε Ανατολική Μεσόγειο με κατεύθυνση την Ελλάδα παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 30%. Ωστόσο από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο συνολικά 12.200 άνθρωποι επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Έτσι, παρά τη μείωση κατά 30%, στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου καταγράφονται οι δεύτερες περισσότερες παράνομες συνοριακές διελεύσεις. Οι περισσότεροι παράτυποι μετανάστες στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου έρχονται από το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο και το Σουδάν.

Απόδειξη επιτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής;

Ο επίτροπος της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, αρμόδιος για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, αξιολογεί τα στοιχεία αυτά ως απόδειξη της επιτυχίας της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό. Η μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών «δείχνει πως τα μέτρα μας φέρνουν αποτελέσματα, ιδίως στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας με κράτη-εταίρους εκτός ΕΕ», δήλωσε ο Μπρούνερ.

Στόχος είναι πάντως η περαιτέρω μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, όπως τονίζει ο Μπρούνερ. Προς την επίτευξη αυτού του σκοπού κομβικής σημασίας είναι και οι διώξεις σε βάρος των διακινητών μεταναστών, οι οποίοι εκτιμάται πως λαμβάνουν ακόμη και πενταψήφια ποσά για την οργάνωση του ταξιδιού.

Πρόβλημα για τη γερμανική κυβέρνηση;

Παρά τις δηλώσεις Μπρούνερ, η μείωση των παράτυπων συνοριακών διελεύσεων δεν είναι βέβαιο πως αποτελεί ευχάριστο νέο για όλους τους πολιτικούς, ούτε καν για εκείνους που ζητούν επιτακτικά την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Το τελευταίο διάστημα η Γερμανία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορά της – κάτι που η νέα κυβέρνηση αιτιολογεί ισχυριζόμενη πως τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της παράτυπης μετανάστευσης σε επίπεδο ΕΕ είναι ανεπαρκή. Ως εκ τούτου η κυβέρνηση Μερτς θα χρειαστεί να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να αποδείξει πως είναι έστω μερικώς δικαιολογημένη η απόφαση αναστολής της ελεύθερης μετακίνησης ανθρώπων εντός της ζώνης Σένγκεν.

Την ίδια στιγμή τα νέα στοιχεία της Frontex καταδεικνύουν επίσης πως, εκ των προσφύγων που φτάνουν στην ΕΕ, δεν επιθυμούν όλοι να παραμείνουν κιόλας στην Ένωση μακροπρόθεσμα – αντιθέτως, παρατηρείται αύξηση κατά 5% (συνολικά 18.100 περιστατικά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους) στις παράτυπες συνοριακές διελεύσεις με κατεύθυνση προς τη Μεγάλη Βρετανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.