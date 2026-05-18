Ο Κέβιν Γουόρς, τον οποίο επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), θα ορκιστεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο διορισμός του ως επικεφαλής του χρηματοπιστωτικού θεσμού που καθορίζει τα αμερικανικά επιτόκια και επηρεάζει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, επικυρώθηκε την Τετάρτη από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο 56χρονος Γουόρς διαδέχεται τον Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Fed με τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρίνει κατ’ επανάληψη τον Πάουελ επειδή δεν μείωσε δραστικά τα επιτόκια. Ο Γουόρς βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με δριμεία κριτική από τους Δημοκρατικούς, που τον χαρακτηρίζουν «μαριονέτα» του Τραμπ.

