Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πάουελ έδωσε προτεραιότητα στις συναντήσεις με το Κογκρέσο, καθώς η πόλωση στην Ουάσιγκτον εντεινόταν.

Σύμφωνα με έρευνα, ο Πάουελ συναντιόταν με εκλεγμένους αξιωματούχους πιο συχνά από τους προκατόχους, Γέλεν ή Μπερνάνκε.

Ο γερουσιαστής Thom Tillis στήριξε τον Πάουελ κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσής του με τον Τραμπ, αναδεικνύοντας τη σημασία των σχέσεων με το Κογκρέσο.

Οι άμεσοι προκάτοχοι του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ήξεραν πώς να παίρνουν «μεγάλες» αποφάσεις σε περιόδους κρίσης, να κατευθύνουν μια επιτροπή προς μια συγκεκριμένη απόφαση για τα επιτόκια και να εποπτεύουν αλλαγές στη στρατηγική της κεντρικής τράπεζας — όλα στοιχεία του ρόλου που χρειάστηκε επίσης να μάθει και ο ίδιος, ως νομικός και πρώην επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους οκταετούς θητείας στην ηγεσία, ο Πάουελ μείωσε τα επιτόκια σχεδόν στο μηδέν και προχώρησε σε μαζικές αγορές ομολόγων χωρίς προηγούμενο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία και τις αγορές. Στη συνέχεια, αύξησε τα επιτόκια με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό που ήρθε μετά την υγειονομική κρίση.

Καθώς η θητεία της ηγεσίας του φτάνει στο τέλος της την Παρασκευή, αυτό που ίσως ξεχώρισε περισσότερο τον Πάουελ - και αποδείχθηκε τελικά η σημαντικότερη δεξιότητά του ως κεντρικού τραπεζίτη - ήταν η διακριτική, παρασκηνιακή του προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Κεντρικής Τράπεζας με αξιωματούχους στο Κογκρέσο.

Με εμπειρία ως διαπραγματευτής, αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών και αναλυτής σε think tank πριν ενταχθεί στη Fed, η οικοδόμηση σχέσεων ίσως ήταν για τον Πάουελ μια πιο φυσική δεξιότητα σε σχέση με τους προκατόχους του. Αυτό ισχύει ακόμη κι αν πρώην επικεφαλής όπως η Τζάνετ Γέλεν και ο Μπεν Μπερνάνκε έφεραν στη διαδικασία επιστημονικό υπόβαθρο επιπέδου διδακτορικού και ακόμη και βραβείου Νόμπελ στην οικονομική ανάλυση.

Δεν επρόκειτο απλώς για τυπικές σχέσεις ευγένειας και διπλωματίας. Ο Πάουελ αντιμετώπιζε το Κογκρέσο ως τον βασικό φορέα εποπτείας και λογοδοσίας της κεντρικής τράπεζας. Μετά και τη σύγκρουσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές της θητείας του ως επικεφαλής της Fed, έβλεπε επίσης το Κογκρέσο ως βασικό ανάχωμα απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Τράπεζας να καθορίζει την οικονομική πολιτική και τα επιτόκια, ανεξάρτητα από εξωτερικές πιέσεις - είτε αυτές προέρχονταν από τον Λευκό Οίκο είτε από οπουδήποτε αλλού.

Πρόσφατη έρευνα του επίκουρου καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Maryland, Thomas Drechsel, η οποία κατηγοριοποίησε τις συναντήσεις των προέδρων της Fed με βάση δημόσια διαθέσιμα ημερολόγια, έδειξε ότι σε σύγκριση με την Γέλεν και τον Μπερνάνκε, ο Πάουελ είχε πολύ πιο εντατική δραστηριότητα επαφών στο Κογκρέσο. Μάλιστα, ο ρυθμός των συναντήσεών του με μέλη και από τα δύο μεγάλα κόμματα ήταν εντονότερος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ.

Ο επερχόμενος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος είναι επίσης νομικός, χαίρει εκτίμησης για τις διπλωματικές του ικανότητες και ενδέχεται να ακολουθήσει παρόμοια τακτική, ιδιαίτερα ως αντιστάθμισμα σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και αναλάβουν την ηγεσία των βασικών επιτροπών εποπτείας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ωστόσο, ο Πάουελ δεν έγινε φίλος με όλους.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο Bernie Moreno είχε ασκήσει έντονη κριτική στον επικεφαλής της Fed σε εμφανίσεις του ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας το 2025 και δήλωσε ότι οι δύο συναντήσεις του με τον Πάουελ πέρυσι δεν άλλαξαν την άποψή του πως είναι «υπερπολιτικοποιημένος… και αυτό έβλαψε τη Fed σε τεράστιο βαθμό», μια άποψη που ενστερνίζονται συχνά οι υποστηρικτές του Τραμπ.

Ο Thomas Drechsel δήλωσε ότι τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και ενδέχεται να αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, όταν βασικά μέλη της Γερουσίας στήριξαν τον Πάουελ σε μια διαμάχη με την κυβέρνηση του Τραμπ, σχετικά με μια ποινική έρευνα που τελικά εγκαταλείφθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Thomas Drechsel, ο Πάουελ συναντήθηκε 11 φορές με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Βόρειας Καρολίνας Thom Tillis κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επικεφαλής της Fed. Ο Tillis, καθώς αυξανόταν η πίεση προς τον Πάουελ, έθεσε «πάγωμα» στην υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς μέχρι να υποχωρήσει η κυβέρνηση από την έρευνα.

«Ήταν συστηματικό», είπε ο Thomas Drechsel αναφερόμενος στην αλληλεπίδραση του Πάουελ με τους βουλευτές. «Ίσως ήταν κάτι φυσικό, δεδομένου του υπόβαθρου του Πάουελ. Ο Μπερνάνκε και η Γέλεν ήταν ακαδημαϊκοί… Όμως, δεδομένου του πολιτικού περιβάλλοντος, ήταν αξιοσημείωτο πόσο πολύ αλληλεπιδρούσε… Μία ερμηνεία είναι ότι ο Πάουελ συνεργάστηκε ενεργά με το Κογκρέσο ίσως για να προστατεύσει τη Fed».

Πηγή: skai.gr

