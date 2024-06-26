Σκηνές χάους εξακολουθούν να επικρατούν στο Ναϊρόμπι και σε άλλες πόλεις της Κένυας, όπου χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

Οι μαζικές συγκεντρώσεις κατέληξαν σε άγρια καταστολή από τις αρχές, με απόπειρα διαδηλωτών να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο, και τις αστυνομικές αρχές να ανοίγουν πυρ κατά του διαμαρτυρόμενου πλήθους.

Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο δεσμεύτηκε το βράδυ της Τρίτης να καταστείλει δυναμικά τη «βία και την αναρχία» μετά τις διαδηλώσεις κατά των φορολογικών σχεδίων της κυβέρνησής του, που σημαδεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από τον θάνατο τουλάχιστον 5 διαδηλωτών και τον τραυματισμό άλλων 31, όπως ανέφεραν ΜΚΟ, και μια εισβολή στο κοινοβούλιο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες.

«Θα απαντήσουμε πλήρως, αποτελεσματικά και γρήγορα στα προδοτικά γεγονότα που έγιναν την Τρίτη», δήλωσε ο Ουίλιαμ Ρούτο σε συνέντευξη Τύπου στη Ναϊρόμπι, τονίζοντας ότι οι διαδηλώσεις «καταλήφθηκαν από επικίνδυνα πρόσωπα».

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό, ούτε ακόμη και να διανοηθεί κάποιος ότι εγκληματίες που προσποιούνται τους ειρηνικούς διαδηλωτές να μπορούν να προκαλούν τρόμο στον λαό, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του και τους θεσμούς που έχει θεσπίσει το Σύνταγμά μας, και να περιμένουν να μην ανησυχούμε», πρόσθεσε.

Ο Ρούτο προειδοποίησε επίσης τους εμπνευστές, τους χρηματοδότες, τους ενορχηστρωτές και τους συνεργούς της βίας και της αναρχίας.

Δακρυγόνα και στην αδερφή του Μπαράκ Ομπάμα - «Δείτε τι συμβαίνει όταν νεαροί Κενυάτες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους»

Μεταξύ των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα επεισόδια στην Κένυα βρέθηκε η Άουμα Ομπάμα, ετεροθαλής αδερφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, η οποία δέχθηκε επίθεση με δακρυγόνα την ώρα που μιλούσε στο CNN.

BREAKING: Auma Obama is tear-gassed by Kenya police live on CNN as she joins peaceful protests against over-taxation pic.twitter.com/XLpsvLlDyz — Larry Madowo (@LarryMadowo) June 25, 2024

Ο δημοσιογράφος πλησίασε την Ομπάμα για μια δήλωση, όταν έγινε κοντά τους ρίψη δακρυγόνων, με αποτέλεσμα η Ομπάμα και όσοι ήταν μαζί της να αρχίσουν να βήχουν και να κλείνουν τα μάτια τους.

Μιλώντας στο CNN είπε:

«Δείτε τι συμβαίνει όταν νεαροί Κενυάτες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους».

